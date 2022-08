Inédita sanción al jugador que lesionó al “changuito” Zeballos

11/08/2022 - 18:42 Mundo Boca

Mientras que el santiagueño Exequiel Zeballos aguarda para ser intervenido quirúrgicamente, el Tribunal de Disciplina evalúa una inédita sanción para Milton Leyendeker tras el Boca vs. Agropecuario por Copa Argentina, en Salta.

Los integrantes del organismo se reúnen hoy como todos los jueves y lo que se sabe es que los expulsados por Copa Argentina siempre cumplen sanciones en esa competencia, aunque para estos casos extremos hay un inciso en el reglamento que permite la excepción.

"Se trata de una decisión disruptiva", adelantan desde el organismo.

Leyendeker golpeó al “Changuito” al comienzo de partido por los octavos de final de la Copa Argentina y la causó "una lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Se decide tratamiento quirúrgico", de acuerdo a lo informado oficialmente por el club. Y el delantero estaría entre cuatro y seis meses fuera de las canchas.

¿Por qué se habla de una medida disruptiva?

Nunca una sanción por una expulsión en Copa Argentina tuvo efecto en el torneo local, como en este caso será por la Primera Nacional. Pero en el Tribunal consideraron que dado cómo fue la jugada, la violencia usada por Leyendeker y que incluso el árbitro informó que lesionó a Zeballos y lo sacó de la cancha, tenían que hacer lo que hicieron: ir por un camino disciplinario que nunca se utilizó.

A los directivos no les parecía lógico que este mismo fin de semana el infractor estuviera jugando de manera normal (Agropecuario recibe a Güemes, el martes 16 por la noche). Después, el Tribunal le pedirá un informe a Boca y seguramente habrá una defensa del jugador.

La reunión del Tribunal fue este mismo jueves por la tarde y se firmó una sanción provisoria para todo tipo de competición. Después, si le dan cinco o más fechas debería seguir cumpliéndolas en el campeonato de la PN, como ocurre cuando se castiga con esa cantidad o con más en partidos amistosos, que deben cumplirse oficialmente.

Las disculpas de Leyendeker

"Yo en la cancha pienso que con la amarilla estaba bien. Por eso me voy a defender el centro. Cuando me llama el referí digo 'va a hablar conmigo'. Cuando veo la roja me sorprendo porque no hay VAR. Cuando vine al vestuario vi la jugada y es una patada fuerte... Pero no le quise pegar. Le pido disculpas", expresó Leyendeker en Salta.