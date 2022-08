“Pinino” Ruiz: “Me puso muy triste, pero yo sé que Exequiel es fuerte y va a salir adelante”

12/08/2022 - 01:07 Mundo Boca

Exequiel Zeballos surgió de la escuelita de fútbol de Sarmiento de La Banda, que dirige “Pinino” Ruiz, quien fue además el entrenador que formó al delantero de Boca.

“Pinino” siente un gran aprecio por el “Changuito”, por eso se puso muy mal cuando sufrió la brutal patada que lo lesionó. “Dejé de ver el partido porque me angustió mucho.

En ese momento vi que era una jugada muy fuerte que podía tener sus consecuencias como las trajo, pero es como cuando te quedas helado, no podía entender lo que pasó. Me puso muy triste, pero yo sé que Exequiel es fuerte y va a salir adelante. Seguramente en estos días va a estar un poco bajoneado, pero con el apoyo de todos, de su familia y sus compañeros que están pendientes de él, porque es un chico muy querible y muy bueno, va a salir adelante y va a volver a ser el Exequiel que todos conocemos”, dijo en diálogo con EL LIBERAL.

“Yo estaba por ir a Salta con Oscar, el papá de Exequiel, pero se me complicó y no pude viajar. Después lo llamé en el entretiempo y me dijo que le habían dado permiso para entrar al vestuario para estar con él, era todo muy reciente y le dolía mucho. Trataré de hablar con Exequiel, aunque ya le mandé un audio”, agregó.

Ruiz grabó ayer un video con los chicos de la escuelita, para enviarle a Zeballos: “Desde nuestro lugar, en su escuelita, le quisimos dar un apoyo porque ahora es lo que más necesita”.