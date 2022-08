Oscar Zeballos: ''Fue consecuencia del juego brusco''

19/08/2022 - 03:05 Mundo Boca

Lo peor para Exequiel Zeballos ya pasó. La brutal patada de Milton Leyendeker ya quedó atrás y ahora el delantero de Boca se enfoca en su recuperación. Pero además del "Changuito", los que más sufren son sus familiares. Y el padre del jugador habló ayer con EL LIBERAL en exclusiva. Oscar contó cómo sobrellevó este duro momento y también dio su opinión acerca de las versiones que indican que lo que le pasó a Exequiel pudo haber sido a causa de apuestas deportivas.

"Sé que se abrió una investigación por lo de las apuestas. Una fiscal intervino de oficio y el representante de Exequiel quiere llegar hasta las últimas consecuencias. Yo no sabía que esto de las apuestas clandestinas existía, me sorprendió. Pero no creo que lo de mi hijo haya sido por eso. Fue una consecuencia del juego brusco. Le tocó a Exequiel como le podía haber tocado a cualquier otro. Pero no tengo rencor con nadie", contó.

Oscar fue el primero de la familia Zeballos en recibir un mensaje de Milton Leyendeker, el jugador de Agropecuario, pidiendo las disculpas del caso y buscando la forma de poder comunicarse con Exequiel, antes del encuentro que se dio luego en la clínica.

Desde el momento de la lesión, Oscar casi no se despegó de su hijo y lo acompaña en todo momento, como lo viene haciendo desde que empezó en las infantiles de Boca. Y anteanoche fueron juntos a la Bombonera para ver el empate 0 a 0 del "Xeneize" ante Rosario Central.

"Anoche (por el miércoles) fuimos juntos a la cancha porque Batista (el médico) le dio permiso. Entró al vestuario y saludó a sus compañeros. Después fuimos a un palco y recibió una ovación de la gente. Es algo muy lindo ese mimo que recibió del hincha, le va a dar más fuerzas para encarar su recuperación", señaló.

Por último, Zeballos se refirió a los plazos para el retorno del "Chango" a las canchas y se mostró optimista en que arrancará la pretemporada en enero del año próximo: "Ahora le quedan dos semanas sin pisar, después serán otras tres pisando despacio y ayudado con las muletas. Es fuerte y se va a recuperar, si Dios quiere estará en la pretemporada".

''Sentí como si me hubieran pegado a mí''

Oscar Zeballos recordó el duro momento que le tocó vivir esa fatídica noche en el Padre Martearena de Salta, cuando desde una tribuna vio la brutal patada que recibió su hijo. "Sentí como si me hubieran pegado a mí", confesó todavía acongojado. Aquella acción fue tan fuerte que aseveró: "No volví a ver la jugada".

Siguiendo el relato de esa noche en Salta, contó: "En el entretiempo fui al vestuario y pedí permiso para entrar a verlo. Estaba en una camilla, acompañado por Rossi y Pol Fernández, y le habían inyectado unos antiinflamatorios. Estaba llorando, pero cuando me vio no lloró más. Me quedé con él y lo acompañé a la clínica. Ya estaba mejor y sonreía".

La familia Zeballos se mostró muy agradecida con toda la gente que mandó sus muestras de apoyo al "Changuito". "En nombre de Exequiel, y de toda la familia, queremos agradecer a toda la gente que le manifestó su apoyo con mensajes en las redes sociales y también personales. Fue tanta gente que no pudimos responder a todos y nos sentimos en deuda con ellos. Valoramos mucho estas muestras de cariño que tan bien le hacen a mi hijo", cerró.