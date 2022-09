Ibarra: “Nuestros jugadores tienen que saber que es el partido de sus vidas”

10/09/2022 - 00:07 Mundo Boca

El entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, dijo ayer que “aunque ganemos el clásico, nosotros no somos candidatos al título”, en rueda de prensa realizada en el predio de Ezeiza, en la previa del Superclásico del domingo contra River.

“Esperamos ganar el clásico, pero aunque lo ganemos no somos candidatos. Es un partido muy importante. Ojalá que el domingo esté como ahora, con alegría”, señaló el técnico boquense, quien decidió cerca del mediodía de ayer hablar para los medios aunque la conferencia no había sido anunciado por los canales informativos de prensa habituales del club.

Respecto del defensor Marcos Rojo, quien ayer practicó en forma normal y el jueves lo hizo en forma diferenciada luego de sufrir el miércoles un tirón en su aductor izquierdo, el DT dijo que el defensor “está mucho mejor. Mañana lo veremos (en la práctica de pelota parada en Casa Amarilla), lo vamos a probar y decidiremos”.

“No importa quién juegue en River, en nuestra cabeza solo tiene que estar ganar el partido. Nuestros jugadores tienen que saber que es el partido de sus vidas. Tienen que disfrutarlo como los soñaron de chicos y que ese niño interior les salga y así jueguen ese partido”, sostuvo Ibarra.





¿Candidatos?

El técnico después dejó el “título” en la charla con los periodistas, al no dar como candidato a Boca a ganar la Liga Profesional: “Esperemos ganar el clásico. Pero aunque lo ganemos, no somos candidatos”. “¿Cómo me veo el domingo a las siete de la tarde? Con alegría, como ahora, ojalá que sea así porque espero que ganemos”, concluyó el DT.

Luego el entrenador y su cuerpo técnico se unieron al ahora habitual asado de los viernes que encabeza Riquelme, con los integrantes del consejo de fútbol, el plantel, el cuerpo médico y los auxiliares. Mitad confraternidad y mitad cábala, el asado en el que participan cerca de sesenta personas se empezó a realizar en la previa del encuentro ante Atlético Tucumán, uno de los líderes de la Liga, hace 15 días, al que Boca derrotó por 2 a 1.

Boca recibirá a River en una nueva edición del “Superclásico” mañana domingo en la Bombonera desde las 17, por la 18va. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), con el arbitraje de Darío Herrera.