Figal o Roncaglia es la duda de Ibarra para mañana

18/09/2022 - 02:49 Mundo Boca

Boca Juniors, que viene teniendo un buen momento después de ganarle primero a River Plate en el Superclásico por 1 a 0 y acto seguido a Lanús en condición de visitante, ya tiene en la mira al compromiso de mañana frente a Huracán en el estadio de la Bombonera y con algunas novedades en su plantel.

Una de ellas es la duda que presenta el entrenador Hugo Ibarra que aguardará hasta último momento para saber si podrá contar con el marcador central Nicolás Figal. El defensor terminó con una molestia en la rodilla derecha por lo que ahora es toda una incógnita su participación en el equipo que está peleando en los primeros lugares de la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Fútbol. En caso de que finalmente no pueda ser de la partida, su reemplazante será Facundo Roncaglia.

Con la vuelta de Marcos Rojo que ya cumplió con la fecha de suspensión ante Lanús, el probable once titular del "Xeneize" sería con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Nicolás Figal o Facundo Roncaglia, Marcos Rojo, Frank Fabra; Martín Payero, "Pol" Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez; Luca Langoni y Darío Benedetto.

Sobre Rojo, se supo que el Tribunal de Disciplina de la AFA, además de la suspensión de una fecha por la expulsión ante River en el Superclásico, lo inhabilitó para ejercer la capitanía por un mes.

"Se suspende por un partido y se inhabilita por el término de un mes para ejercer el cargo de capitán del equipo al jugador Faustino Marcos Rojo, del club Boca Juniors. Arts. 204 y 211 del R.D. (acción brusca", dijo el Tribunal en el expediente 89837).

Y uno de los que habló sobre la sanción que se le aplicó al defensor de Boca, fue justamente el entrenador de Huracán, Diego Dabove.

"No me llamó la atención que le dieran una fecha a Rojo. Hoy en día no llama la atención nada la verdad, ja. Hay que estar tranquilos y enfocarse en lo propio", ironizó el técnico de Huracán, que lleva ocho partidos sin derrotas (cuatro triunfos) y que está prendido en al pelea.

Por otro lado, el equipo de fútbol femenino de Boca Juniors, y líder del torneo, goleó ayer a Defensores de Belgrano por 7 a 1, como visitante, en la continuidad de la 20ª fecha de la Primera División femenina de fútbol. El "Xeneize" recuperó la punta con 53 unidades, una más que UAI Urquiza (jugará hoy ante Ferro).