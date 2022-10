Vuelve Payero por Medina y se evalúa si Villa es titular o va otra vez al banco

18/10/2022 - 20:27 Mundo Boca

El volante de Boca Martín Payero ingresará por Cristian Medina, quien ayer practicó diferenciado, al tiempo que técnico Hugo Ibarra evalúa si Sebastián Villa es titular para visitar mañana a Gimnasia en los 81 minutos que restan del partido suspendido el 6 de octubre pasado por incidentes, por la 24ta, fecha de la Liga Profesional.

El plantel "xeneize" volvió ayer por la mañana a entrenarse en el predio de Ezeiza con la novedad que tenía un día más de descanso para jugar

En la práctica de ayer, el técnico no alineó un equipo y los titulares tuvieron su segundo día de regenerativo después de haber caído el domingo pasado ante Newell's Old Boys por 2 a 0.

Cristian Medina no se entrenó con el resto por una sobrecarga muscular y aunque esté en la lista de convocados dejaría su lugar para que ingrese Martín Payero.

La noticia positiva para Ibarra es que Carlos Zambrano practicó con el resto ya repuesto de su traumatismo en la rodilla derecha, que a pesar de haber jugado el fin de semana lo tiene a maltraer, y será titular ante el "Lobo".

La gran incógnita que mantiene Ibarra es saber qué va a pasar con Sebastián Villa, si ingresa desde el comienzo o lo hace en la parte final como contra el equipo rosarino.

Otra duda es si el técnico cambia el esquema habitual y juega con dos extremos y un centro delantero con el ingreso del extremo colombiano.

Villa jugó 45 minutos ante Newell's, tras haber sido operado el pasado 1 de septiembre de una lesión en el menisco externo de su rodilla derecha, y se lo vio bien en lo físico más allá de que no pudo desnivelar como en otras oportunidades.

El posible once "xeneize" sería entonces con Agustín Rossi; Luis Advíncula, Facundo Roncaglia, Zambrano y Frank Fabra; Payero, Alan Varela, Guillermo "Pol" Fernández y Óscar Romero o Villa; Luca Langoni o Villa y Darío Benedetto.

En la lista de 23 concentrados dada a conocer anoche, además de los 14 mencionados, figuran Javier García, Marcelo Weigandt, Agustín Sández, Esteban Rolón, Diego González, Juan Ramírez, Aaron Molinas, Simón Rivero y Gonzalo Morales.

Baja

Entre los concentrados no está Luis Vázquez, con una fecha de suspensión por su expulsión ante Vélez Sarsfield. El delantero la estaba cumpliendo ante Gimnasia pero como el partido no se completó no puede jugar mañana.

El equipo de Hugo Ibarra volverá a practicar hoy por la mañana en el predio de Ezeiza y por la noche quedarán concentrados en un hotel del barrio de Monserrat.

Boca visitará mañana a Gimnasia desde las 15, cuando se jueguen los 81 minutos restantes del encuentro suspendido el 6 de octubre pasado por la 24ª fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo, y ya tiene escenario la semifinal por Copa Argentina ante Patronato, que se jugará en el estadio Bicentenario de San Juan el miércoles 26 de octubre, a las 21.30.