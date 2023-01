Ganar la Copa Libertadores, el deseo que pidió Exequiel Zeballos para 2023

02/01/2023 - 00:45 Mundo Boca

Por Pablo Díaz - @Pablidadi

La Copa Libertadores se transformó casi en una obsesión para Boca Juniors. Es que después de protagonizar grandes gestas en el inicio de este milenio, el "Xeneize" fue perdiendo terreno en el plano continental. Con seis título en su haber, sigue siendo el segundo detrás de Independiente (7) y la idea es poder darle alcance al "Rojo" en la cima de América.

Quizás por eso Exequiel Zeballos no dudó a la hora de pedir su deseo para este 2023: "Ganar la Copa Libertadores". Así se lo reveló el joven delantero "Xeneize" en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL ayer por la noche, momentos antes de abordar el vuelo que lo trasladó a Buenos Aires, para retomar desde hoy las prácticas con el plantel que dirige Hugo Ibarra.

El "Changuito" llegó el viernes pasado a Santiago del Estero. Y festejó el Año Nuevo con su familia, en La Banda. Allí, a la hora del brindis, levantó su copa y pidió por otra, muy especial, la Libertadores. "Quiero ganar la Copa Libertadores. Es el deseo máximo de todo hincha de Boca como yo. Si Dios quiere este año se nos va a dar", le dijo Exequiel a EL LIBERAL.

"Estoy muy contento y disfrutando con mi familia. Vine estos días para recibir el año nuevo con ellos y ahora ya vuelvo con todas las pilas para seguir entrenando. Estar con ellos me hace muy bien y siempre me da energías para seguir adelante. No es fácil estar lejos de tu familia", añadió el jugador que en el 2022 fue distinguido nuevamente por el Círculo de Periodistas Deportivos de Santiago del Estero, en la Gran Fiesta del Deporte.

Pretemporada

Zeballos arrancó la pretemporada de Boca a la par de sus compañeros, el 7 de diciembre pasado. Y lo hizo después de una larga inactividad, ya que el 10 de agosto pasado sufrió una grave lesión, al ser víctima de una fuerte patada del defensor de Agropecuario Milton Leyendeker, en un cotejo por octavos de final de la Copa Argentina que se jugó en el estadio Padre Martearena de Salta.

El parte médico del club, especificó aquella vez: "Lesión de la sindesmosis tibioperonea distal con lesión del ligamento deltoideo y avulsión del maléolo posterior del tobillo derecho. Se decide tratamiento quirúrgico". Al día siguiente, el "Changuito" fue operado y si bien se hablaba de una recuperación de entre cuatro y seis meses, afortunadamente ya puede trabajar con normalidad.

"Me vengo sintiendo muy bien en esta pretemporada que arrancó el 7 de diciembre, la estoy disfrutando mucho y espero con ansias el primer amistoso", contó el delantero en alusión al compromiso del próximo domingo, en San Juan, ante Independiente. En caso de que el cuerpo técnico disponga darle minutos a Zeballos, será el primer partido del santiagueño después de aquella desafortunada noche en Salta.

Antes de abordar el vuelo, el "Chango" no dejó de sacarse fotos y firmar camisetas a los hinchas que lo esperaron ansiosos. Se despidió de su padre y se subió al avión, con la ilusión de poder cumplir el sueño suyo y de todos los hinchas de Boca.

La consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022

Como todo argentino, Exequiel celebró la consagración del seleccionado nacional en el Mundial Qatar 2022. "Me puso muy contento el título que logró Argentina, era algo que esperamos mucho", manifestó.

Para el "Chango", el logro del elenco que dirige Lionel Scaloni tuvo un sabor especial porque formó parte de una convocatoria durante las Eliminatorias para Qatar, aunque él dijo no sentirse parte del equipo que consiguió romper con los 36 años de sequía en Mundiales.

"Yo solamente me fui a ayudar a unos entrenamientos", recordó sobre aquella citación. Pero reiteró que "me puso muy contento que el equipo haya ganado la Copa". También contó que a la final ante Francia la vio "en la casa de uno de mis representantes" y le dedicó palabras de elogio a Lionel Messi: "Es un crack y una gran persona. Es callado, pero predispuesto al diálogo cada vez que alguno se le acerca".