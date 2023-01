VIDEO | El exjugador de Boca, Pablo Ledesma fue denunciado tras participar de una pelea callejera

12/01/2023 - 16:48 Mundo Boca

de Boca Pablo Ledesma fue denunciado penalmente tras participar en una pelea callejera en Mina Clavero, Córdoba. Ocurrió el pasado 31 de Diciembre.

La presunta víctima denunció que fue atacado por tres personas. Al parecer, los hombres lo chicanearon por un tatuaje de River en el brazo y todo acabó en una brutal pelea, donde quedó involucrada su esposa y su hermano, con quienes vacacionaba.

El exjugador de Boca, Pablo Ledesma fue denunciado penalmente tras participar en una pelea callejera en Mina Clavero, Córdoba. La misma ocurrió el pasado 31 de diciembre, aunque hace unas horas trascendieron las imágenes del terrible episodio.

La presunta víctima denunció que fue atacado por tres personas. Al parecer, los hombres lo "chicanearon" por un tatuaje de River en el brazo y todo acabó en una brutal pelea, donde quedó involucrada su esposa y su hermano, con quienes vacacionaba.

José, el hombre agredido, declaró en un programa de televisión: "Íbamos caminando y nos cruzamos con Pablo Ledesma. Él me ve el tatuaje de River, me hace una chicana, le respondo y viene el grupo que estaba con él y me empezaron a pegar".

La víctima detalló que fue empujado al piso, se golpeó la cabeza con el asfalto y Ledesma habría sido quien le “pegaba piñas en la cabeza”.

Finalmente, el denunciante especificó que su hermano y su esposa también recibieron agresiones.

Mirá el video

DENUNCIAN AL EXJUGADOR DE BOCA PABLO LEDESEMA POR LESIONES

- "Me vieron un tatuaje de River y me gastaron. Yo respondí y su familia comenzó a agredirme" afirmó Gustavo Gauna, el denunciante

Todo la información, acá:https://t.co/yrm6Gi7TmA pic.twitter.com/EElT0BSExo — Vía Szeta (@mauroszeta) January 12, 2023