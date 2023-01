La polémica reacción del canal oficial de Boca por el penal que definió la final

20/01/2023 - 21:00 Mundo Boca

La polémica acción que definió la final de la Supercopa Internacional, entre Boca y Racing, luego de que el juez del partido, Fernando Rapallini, al sancionar un penal a favor de la academia, en el tiempo de descuento, despertó el enojo de los Xeneizes, hasta en canales oficiales del club.

Emi Pazos y Dani Zelaya relataron el partido para el canal oficial de Boca y reaccionaron a la situación: "Nos garcan", "es un robo" y el foco estuvo puesto en el juez Rapallini.

Con el relato del partido de Pazos en el canal de Youtube, ya en tiempo cumplido, llegó la jugada de la discordia. Sandez fue al piso ante Gómez (sí, el mismo de la mano en 2022) y luego de dos rebotes, la pelota le dio en la mano. Rapallini no dudó y cobró.

El VAR avaló la decisión del árbitro. Desde el canal de Boca, no. "¿Lo cobró? Da córner. ¿Le cobró penal?", dijeron, intentando entender lo que pasa. Y al ver la repetición, siguieron: "¿Le pega en la mano? No puede cobrar penal por esto. Eso no puede ser penal, eh. Si no fue mano la del hombre de Racing (la del 2022) que recogió, tomó la pelota, esta no puede ser mano Rapallini, eh. Le dio penal a Racing, insólito la verdad".

La indignación que fue creciendo, no solo en el momento, sino también en el post partido, sobre todo al comparar las jugadas. "La pelota impacta en la mano de Sandez pero es absolutamente casual. Es imposible que cobre penal si no cobró penal en aquel partido cuando el hombre de Racing la agarra con la mano... Sigali que viene a copar la parada diciéndole al árbitro, andá para allá Sigali, dejá que al árbitro, ya de por sí nos garcan, ya está. Lo dijimos, puede pasar esto con el árbitro", relató Pazos

"Esto es lo que pasa: en el mínimo margen que tienen para darle un beneficio al rival de Boca, lo dan. No es llorar, es no querer ver la realidad de lo que está pasando de cómo le cobran en contra a Boca... Después dicen que la AFA es bostera", denunció.

"Si esto es ser termo, prefiero serlo, es un robo que a Boca le cobren un penal como el que le cobraron hoy, que puede cobrarlo, porque la pelota pega en la mano, y el árbitro es el mismo de la otra vez... Así termina la final para Boca. Solamente queríamos mostrar que el mismo árbitro no entiende penal esto, te da el penal de hoy. Nada más para decir", cerró.