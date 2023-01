Agustín Rossi se bajó del avión en Madrid y volverá a Arabia para jugaren Al Nassr

21/01/2023 - 10:48 Mundo Boca

El arquero Agustín Rossi, en conflicto con la dirigencia de Boca Juniors, jugará seis meses a préstamo en el Al Nassr de Arabia Saudita, club que contrató este año al astro portugués Cristiano Ronaldo.



El futbolista, de 27 años, se despidió de la delegación "xeneize" en la escala de Madrid del viaje de regreso de Emiratos Árabes Unidos, donde el equipo perdió ante Racing la Supercopa Internacional.



Boca ya no contaba más con el arquero, figura en la obtención de la pasada Liga Profesional de Fútbol (LPF), después de que fracasaran largas negociaciones por la extensión de su contrato.



"Un equipo de Brasil comunicó sobre un precontrato firmado con Agustín y desde ese momento decidí para este año que todos mis jugadores tienen que estar comprometidos con el club al 100%. Trabajo con 29-30 jugadores y los quiero comprometidos", explicó el DT Hugo Ibarra sobre la medida de no considerar al arquero.



Al margen de ello, al entrenador no le gustó que el arquero estuviera pendiente del préstamo a su nuevo club durante la gira por Emiratos Árabes, de la que fue parte sin ingresar en la lista oficial del partido. Javier García fue titular y en el banco de suplentes estuvo el juvenil Leandro Brey.



"Vino todo el grupo: Marcos (Rojo), (Jorge) Figal, Diego González... Vinieron todos", justificó Ibarra en cuanto a la decisión de embarcar a Rossi rumbo a la ciudad de Al Ain.



El arquero entabló un preacuerdo con Flamengo de Brasil para sumarse una vez caído su contrato con Boca, el 30 de junio próximo.



Mientras tanto, jugará cedido en Al Nassr, una operación que al club argentino le reportará 1.300.000 dólares. Juan Román Riquelme, quien encabezó la delegación de Boca en Medio Oriente, evaluó como un buen negocio el préstamo ante la salida gratuita del jugador a partir del 1 de julio.



Al Nassr necesitaba reforzar el puesto por la lesión del colombiano David Ospina, quien tendrá para tres meses de recuperación.



Rossi tendrá como compañero a Cristiano Ronaldo y también al medio ofensivo argentino exRiver Gonzalo "Pity" Martínez.