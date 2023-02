La nueva Bombonera: cuáles son las propuestas de los candidatos de Boca

03/02/2023 - 21:01 Mundo Boca

Boca sigue sin poder solucionar un complejo inconveniente que arrastra hace décadas y que tiene que ver con la construcción de un nuevo estadio o la ampliación del existente. Este problema se puso nuevamente en el tapete tras el incoveniente que surgió durante el partido que enfrentó contra Atlético Tucumán días atrás.

La Bombonera 360

Según lo informado por el sitio TyC Sports, el oficialismo insistió en los últimos días con el relanzamiento del proyecto Bombonera 360, que fue caballito de batalla de Jorge Amor Ameal para los comicios pasados. Es un proyecto ambicioso que busca cerrar definitivamente el estadio con una cuarta tribuna derribando los actuales palcos y plateas preferenciales. Eso elevaría el aforo a unos 80.000 espectadores, pero tiene un problema que resultó insalvable para todas las gestiones anteriores: hay que comprar las dos manzanas lindantes, 129 propiedades, y muchos de los vecinos, alrededor de un 30%, no está dispuesto a vender o se trata de construcciones con problemas en sus títulos u ocupadas ilegalmente. Esto, según un relevamiento que hizo la gestión anterior con el Colegio de Martilleros.

Lo más llamativo es que, más allá de algunas reformas -sobre todo pintura y la quita de los blíndex que separaban la platea baja del campo-, no hubo avances por parte del oficialismo. En todo caso, retrocesos, como la desaparición de espacios de tránsito común -pasillos por ejemplo- y una declaración que hizo el mismo Ameal hace unos días, en la que dice que intentará presentar "un proyecto de zonificación en la Legislatura" en marzo próximo. O sea, nueve meses antes de las elecciones y sin haber avanzado en los más de tres años que lleva conduciendo al club. Jamás se convocó a los vecinos y se pretende una expropiación ya intentada al comienzo del mandato y que recibió una negativa rotunda por parte de la Ciudad. En la Legislatura, el proyecto debe ser presentado por alguno de sus integrantes que lo tome como propio, se requiere de los dos tercios de los votos, hay una audiencia pública de la que deben participar los vecinos... ¿Se trató simplemente de un estancamiento o la falta de avances tiene que ver con un proyecto inviable?

El Esloveno Plus

Presentado y patentado por Fabián Fiori, hombre que trabaja en el fútbol de Boca desde hace 30 años, asoma el Proyecto Esloveno Plus, una versión 2.0 del Esloveno que corrige algunas fallas del original. Por un lado, la inclinación, para lograr una simetría con su sector opuesto (el de las plateas actuales). Por otro, una mayor capacidad, que llevaría el aforo a unas 80.000 localidades (agrega 20.000, en lugar de las 14 o 15 mil del anterior). Y en tercer lugar, la solución a un problema clave: el proyecto implica la compra sólo de los frentistas de Del Valle Iberlucea y de la segunda línea de propiedades. Y Fiori ya tiene el compromiso de venta de todos esos vecinos, reunidos bajo un representante.

Algo muy importante para la aprobación de la Ciudad: el trazado de la calle se modificaría y pasaría por detrás de la nueva tribuna en lugar de quedar techada por ésta. ¿Quién sostiene este proyecto? Ameal ya lo desechó y Riquelme nunca se pronunció. Andrés Ibarra, candidato de la oposición que ya se lanzó con el aval de Mauricio Macri, lo estudia como una posibilidad real: "Tenemos un equipo trabajando en este tema, y estamos evaluando todos las opciones presentadas, pero siempre en el marco del desarrollo urbanístico de la zona. Un estadio solo no alcanza el interés público, el proyecto tiene que contemplar el déficit del barrio en algunas cuestiones y tratar de encontrar una solución integral", le dijo a Tycsports.com. Ibarra imagina tal vez una fusión de proyectos, tomando lo mejor de cada uno, y está ocupado en la creación, al mismo tiempo, de "nuevos accesos, zonas comerciales y un estacionamiento adecuado". Tendría que haber un marco que contenga a la nueva Bombonera, que por supuesto utilizaría como base la cancha actual "luego de revisar las estructuras". Ibarra se muestra crítico del actual oficialismo porque "no consta que haya dialogado con los vecinos y no dio un solo paso desde hace tres años. Nosotros estamos dispuestos a recorrer ese camino crítico y juntarnos con cada uno de ellos".

El tema que no termina de resolver este proyecto es la de los espacios exteriores por una cuestión, justamente, de espacio. La compra de las manzanas completas ampliaría playones, permitiría el parquizado y la daría más oxígeno a los alrededores sin encajonarlo contra las casas linderas.

Bombonera 100.000

Jorge Reale, otro de los candidatos opositores, cree en cambio que llegó el momento de hacer una nueva Bombonera que retome el proyecto de Alberto J. Armando, cerca de donde estaba la vieja Ciudad Deportiva. "De La Boca no nos vamos", aclara, pero piensa una Bombonera 100.000, con lugar, precisamente, para esa cantidad de espectadores. ¿Dónde? En la Isla Demarchi, a poco más de un kilómetro de la actual Bombonera, dentro del barrio. Para esto, Reale está trabajando en un proyecto con el arquitecto Enrique Lombardi, quien diseñó el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, y UNO, la nueva casa de Estudiantes de La Plata.

"Si dividimos la cantidad de socios (315.000) sobre la capacidad actual, resulta que menos del 15% de los socios tiene la posibilidad de alentar al club. Eso no es justo. Ya sabemos que las manzanas linderas no se pueden comprar, lo intentaron todos y nadie pudo. Muchos me dicen que es 'piantavotos' hablar de una nueva Bombonera. Yo creo que quienes dicen eso son aquéllos que tienen un lugar asegurado en la cancha. ¿Qué piensa el resto, alguien del Interior, por ejemplo?", le explica Reale a Tycsports.com. Por supuesto, no está contemplada la demolición de la actual, donde "podríamos seguir jugando algunos partidos o podría ser utilizada para el fútbol femenino o para la Reserva".

La duda es si ese espacio está disponible o ya fue asignado por la Ciudad a un emprendimiento privado que incluye un complejo de edificios y un gran parque, una suerte de Central Park porteño. En algún momento también se lo pensó como un polo audiovisual y la idea quedó en la nada.

Hoy por hoy, todos parecen lejanos. Hay que trabajar, resolver cuestiones legales y la financiación. El domingo se aplicará un filtro para que no se repitan los incidentes con lo cual muchos, muchísimos socios volverán a quedar afuera. La Bombonera no alcanza desde hace rato. ¿Cuánto tardará la solución?

