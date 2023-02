Sergio "Chiquito" Romero se mostró feliz por ayudar a su equipo

06/02/2023 - 02:30 Mundo Boca

Sergio "Chiquito" Romero se convirtió anoche en la figura de Boca y del partido, tras contenerle un disparo desde el punto de penal a Castelli, de Central Córdoba, que evitó la caída de su arco en el duelo que tuvieron anoche en la Bombonera y en donde terminaron empatando 0 a 0.

"No, para nada me vestí de héroe. Tuve la suerte de moverme para ese lado y sacar la pelota. Siempre es lindo por ayudar, y en esta acción si le anticipaba un segundo antes le cortaba yo la jugada, pero bueno, tuve mala suerte que le cometí el penal y me comí la amarilla. Pero lo importante de todo esto es que pude colaborar con el equipo", indicó.

"Chiquito" Romero empezó a agigantarse en el arco de Boca anoche, sobre todo después de cometerle el penal a Castelli, y se reivindicó atajándole el disparo desde los 11 metros, evitando lo que pudo haber sido la derrota del "Xeneize" en la Bombonera.

Iban 18 minutos de la segunda parte cuando Kalinski le metió un pase preciso a su compañero, quien con un autotoque evitó la salida del arquero, pero Romero se lo llevó puesto y, ante la infracción dentro del área, el árbitro Andrés merlos no dudó y cobró la falta (también lo amonestó por ese foul).

"La verdad que vi que venía solo Castelli y no me quedó otra que hacerle penal. Debo admitir que ya habíamos visto cómo pateaban algunos jugadores de Central Córdoba y teníamos una idea. Pero por suerte pude dar una mano a mis compañeros y eso es lo importante de todo esto", advirtió.

"Chiquito" quedó con dolor en el codo izquierdo, pero luego de unos minutos el Uno pudo continuar.