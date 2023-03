"Tenemos que concentrarnos en mejorar", aseguró Benedetto tras ganarle a Olimpo

25/03/2023 - 22:11 Mundo Boca

El delantero de Boca Juniors, Darío Benedetto, autor de penal de uno de los dos goles de la victoria del sábado por 2 a 1 ante Olimpo de Bahía Blanca por la Copa Argentina, destacó la necesidad de "concentrarnos en mejorar y tener autocrítica individual".



"(Estoy) Contento por el triunfo, sabemos que hay que mejorar, pero es importante para tomar confianza. Nos duele que podamos jugar de esta manera hoy y por el campeonato no podamos hacer lo mismo. Esto falta mucho, recién arranca. Tenemos que concentrarnos en mejorar y tener autocrítica en lo individual", sostuvo el atacante, una vez finalizado el partido en el estadio Centenario, del club Sarmiento de Resistencia, escenario del cotejo del certamen federal.



Cuando se le consultó por las versiones de la posible salida del entrenador Hugo Ibarra, más allá del resultado de esta noche, el goleador manifestó: "Escuchamos. Pero son cosas que no nos podemos meter, es del cuerpo técnico con los dirigentes. Hay cosas que se inventan y otras que son verdades. Tenemos que estar al margen de todo", puntualizó.



Por último, Benedetto comentó que "quedó demostrado que tenemos ganas de ganar. A pesar de que el rival es del ascenso, no se menosprecia a nadie", indicó.



Boca derroto a Olimpo por 2 a 1 con goles de Agustin Sandez y Benedetto de penal, mientras Nadir Hadad descontó para los bahienses.



El equipo xeneize avanzó a los 16vos. de final de la Copa Argentina, instancia en la que se medirá con el ganador del choque entre Barracas Central y Estudiantes de Buenos Aires.