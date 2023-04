Boca, todavía con entrenador interino, inicia su sueño máximo en Venezuela

06/04/2023 - 00:54 Mundo Boca

Boca Juniors, en un contexto extraño, con un DT interino como Mariano Herrón, aunque con la convicción de ser siempre protagonista, iniciará hoy su camino en la Copa Libertadores como visitante del Monagas Sport Club, en Venezuela, en un partido válido por la primera fecha del Grupo F. El encuentro arrancará a las 21, en la ciudad de Maturín, ubicada a 500 kilómetros de Caracas, será arbitrado por el brasileño Wilton Sampaio y televisado por Fox Sports.



Boca se coronó seis veces campeón de la Libertadores, la última en 2007 con un súper equipo en el que brillaban Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Rodrigo Palacio y Ever Banega, entre otros, dirigido por Miguel Ángel Russo, y luego por más que intentó repetir no pudo conseguirlo.

El contexto en el que iniciará el torneo que lo desvela no es el más apropiado, dado que hace una semana fue despedido Hugo Ibarra de la dirección técnica, y fue reemplazado por Herrón, quien dejó la división Reserva, dirigió al equipo ante Barracas Central y logró una goleada por 3-0 en la Liga Profesional (LPF).



En cuando a la formación para jugar ante los venezolanos, Herrón repetirá los 11 que golearon al "Guapo", ya que quedó conforme con el nivel de varios, como Nicolás Figal de lateral derecho, la zaga central integrada por Facundo Roncaglia y el paraguayo Bruno Valdez, y la presencia del cuestionado Juan Ramírez en el medio.



La clave de Boca pasará porque Guillermo "Pol" Fernández, Darío "Pipa" Benedetto y el colombiano Sebastián Villa mantengan el nivel alto del fin de semana pasado, y el juvenil Luca Langoni siga aportando goles.



Complejidad



Boca no debería pasar sobresaltos ante Monagas, un equipo que se presume el más débil del grupo, siendo los principales rivales a vencer para pasar de fase Colo-Colo (Chile) y en segundo lugar Pereira (Colombia).



Monagas, dirigido por Jhonny Herrera, perdió el viernes pasado con Carabobo por un amplio 3-0 en un partido válido por la octava fecha de la Liga de Primera División de Venezuela (Futve) y no tiene jugadores de jerarquía que atemoricen. Los más destacados de la formación son los panameños Orlando Mosquera, Harold Cummings, Abdiel Arroyo e Iván Anderson, y el paraguayo Aldo Quiñonez.

El Monagas Sport Club no parece a priori tener demasiados argumentos para complicar a Boca, que desea comenzar su campaña en la Libertadores con los tres puntos de visitante para recibir luego en su segunda presentación a Pereira, en La Bombonera, el martes 18 de abril.