Sigue la incógnita sobre el nuevo técnico en Boca y Herrón rotará futbolistas ante Colón

07/04/2023 - 16:30 Mundo Boca

El interrogante sobre quien será el nuevo entrenador de Boca Juniors se mantiene, mientras el actual DT interino Mariano Herrón hará rotación de futbolistas para recibir a Colón el próximo domingo en la Bombonera, por la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



"Todavía no hay humo blanco", dijo hoy Mauricio"Chicho" Serna, integrante de la secretaría de fútbol boquense tras arribar al mediodía al aeropuerto de Ezeiza con la delegación que venía de Venezuela, después de igualar anoche sin goles contra Monagas por la primera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, que también integran Colo Colo de Chile y Deportivo Pereira de Colombia.



También su compatriota Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol y miembro de la delegación en Venezuela, dejó un mensaje a la guardia periodística que esperaba en Ezeiza: "Sigan tirando nombres...".



Por ahora, el "mundo Boca" aguarda una resolución sobre el nuevo entrenador, que es una tarea exclusiva del titular del Consejo de Fútbol y vicepresidente segundo del club, Juan Román Riquelme.



El avión procedente de Venezuela, donde el equipo empató anoche sin goles ante Monagas, aterrizó pasadas las 11 de hoy y la delegación, tras acceder a la demanda de fotos de los fanáticos presentes, abordó un micro hacia el Centro de Entrenamiento que el club de la Ribera tiene en Ezeiza.



En ese predio, Riquelme -quien no viajó al país bolivariano- trabaja desde hace días para resolver la sucesión de Hugo Ibarra, despedido por el club "xeneize" el martes 28 de marzo.



El hermetismo en cuanto al nombre del nuevo entrenador es absoluto, pero las versiones que indicaban que se conocería en las próximas horas y que estará presente en la cancha el domingo próximo, cuando Boca enfrente al "Sabalero", se van desvaneciendo con el paso de las horas



Según pudo saber Télam, a pesar del silencio que impera en el club, uno de los técnicos con los cuales hubo sondeos fue Jorge Almirón.



El entrenador, quien llegó de México -en donde vive- el miércoles pasado, siempre le gusto a Román, y estaba en sus planes cuando asumió como directivo boquense, a fines de 2019, pero finalmente se decidió por Miguel Russo.



De momento, el plantel se encuentra bajo las órdenes del entrenador interino Mariano Herrón, quien obtuvo una victoria sobre Barracas Central en la Liga Profesional y el empate de anoche por la Copa Libertadores.



El DT proveniente de la Reserva estará nuevamente en el banco de suplentes ante Colón, rival ante el que empezará con una rotación, por la seguidilla de partidos entre el ámbito local e internacional.



Es más: son muchos los que piensan que Herrón también sería el entrenador en el clásico ante San Lorenzo que se disputará el miércoles 12 de abril desde las 16.30 en el Nuevo Gasómetro.



La decisión que está tomada por la dirigencia es que no irán a buscar a Diego Martínez, el entrenador de Tigre, quien era uno de los que más se mencionaba, pero finalmente Boca desistió ya que tiene contrato con el "Matador" hasta mitad de año.



El otro que suena es José Pekerman: algunos dicen que sería la carta bajo la manga del Consejo de Fútbol, y algunos lo descartan porque piensan que a los 73 años el entrenador que ganó varios títulos con la Selección argentina Sub 20, no quisiera exponerse al rigor del "día a día" de Boca.



Detrás de estos nombres está el famoso "tapado" que nadie sabe quién es y que sirve para un montón de especulaciones, que van de la "ilógica" de una posible vuelta de Carlos Bianchi, de vacaciones en Europa, hasta Tité, el reciente entrenador de la selección de Brasil en el Mundial de Qatar 2022.



En cuanto al encuentro del domingo ante Colón, se espera que haya una rotación de jugadores, y seguramente entre quienes descansen estarán Sebastián Villa y Darío Benedetto.



Miguel Merentiel, con una molestia en el isquiotibial izquierdo, no será de la partida y se verá si podrá estar el miércoles contra San Lorenzo.



El que volvería a ocupar su lugar de marcador de punta derecha es el lateral peruano Luis Advíncula y en el medio volverían a ser tirulares Cristian Medina, Ezequiel "Equi" Fernández y el volante paraguayo Oscar Romero.



Boca jugará el domingo desde las 21.30 ante Colón de Santa Fe por la décima fecha de la Liga Profesional, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.



Después, el miércoles 12 visitará a San Lorenzo desde las 16.30 por la undécima fecha de la Liga Profesional.