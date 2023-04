Almirón dijo que Boca pudo haber empatado y pidió mas tranquilidad

12/04/2023 - 21:37 Mundo Boca

El debutante entrenador de Boca Juniors Jorge Almirón dijo que el partido ante San Lorenzo "tuvo un desarrollo parejo" en el que a pesar de estar con un hombre menos en los minutos finales por la expulsión de Nicolás Figal "se pudo haber empatado".



En declaraciones a la prensa, tras la derrota en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo por 1 a 0, Almirón indicó que le gustó más "el Boca con un hombre menos, ya que salió a pelear el partido y a vender cara la derrota. Creamos situaciones y lo pudimos haber empatado".



"En el primer tiempo favorecimos la estrategia del rival de saber agruparse. Ellos se vieron beneficiados por haber encontrado un gol en contra antes de los 10 minutos y encima la lesión de un jugador nuestro. Pero en ese primer tiempo corregimos el camino", apreció.



Almirón pidió a sus dirigidos estar "más tranquilos" y lo explicó al señalar que el plantel "estaba un poco nervioso porque venía de una derrota y también porque el partido se hizo muy friccionado de ambos lados".



Consultado sobre si el árbitro Facundo Tello, que dirigió la final de la Supercopa entre Boca y Racing en San Luis, donde el "xeneize" sufrió varias expulsiones, Almirón reconoció que "más allá de que tuvo errores, no gravitó en el resultado. Cuando expulsó inicialmente a Agustín Sandez, después se recompuso a través del VAR y colocó la tarjeta amarilla correspondiente".



Almirón se manifestó "preocupado" por la situación de la defensa de cara a los próximos cotejos que tiene Boca, al recordar que Bruno Valdez está lesionado al igual que Frank Fabra, mientras que Nicolás Figal no puede jugar el sábado ante Estudiantes por la Liga Profesional, y Facundo Roncaglia no lo podrá hacer el martes que viene ante Deportivo Pereira, de Colombia, por la Copa Libertadores.



Sobre cómo va a encarar la seguidilla de partidos, Almirón detalló que "para empezar a armar un equipo fuerte hay que consolidarse en la parte defensiva y repetir los nombres. Por eso la idea es reiterar equipo, que es lo que hace falta".



"Obviamente que por lesiones y suspensiones va a haber cambios, pero creo que los jugadores están capacitados para jugar miércoles y domingo", añadió el entrenador que mañana encabezará el entrenamiento en el Boca Predio de Ezeiza.