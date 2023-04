Revelan detalles de la pelea entre Zambrano y Benedetto: “Pipa no fue a entrenar dos días porque Carlos lo fue a buscar a la casa”

25/04/2023 - 11:34 Mundo Boca

Un ex futbolista peruano reveló detalles de cómo fue la pelea que tuvieron el delantero Darío Benedetto y el defensor Carlos Zambrano, el 14 de agosto del año pasado cuando Boca se enfrentó a Racing, en el Cilindro de Avellaneda.

Entonces, cuando los dirigidos por Hugo Ibarra se marchaban al vestuario en el entretiempo del encuentro, el goleador comenzó a recriminarles situaciones de juego a sus compañeros que fueron captadas por las cámaras.

Luego, cuando se reincorporaron al terreno de juego para disputar el segundo tiempo, Zambrano tenía el rostro inflamado por un golpe, que se supo que había sido de parte de Benedetto.

A meses de aquel hecho, el ex jugador peruano Francisco Paco Bazán dio detalles de lo que pasó.

“La bronca fue así: discutieron en la cancha, entraron al túnel inflable y se empezaron a insultar. Zambrano estaba atrás, él estaba adelante; volteó, lo agarró desprevenido y le metió una mano, lo durmió, lo adelantó. La gente se metió a separar y ahí fue cuando Zambrano lo arañó”, comenzó.

“¿Sabes cuándo se ganó el respeto de sus compañeros Zambrano? Cuando el Pipa Benedetto no fue a entrenar dos días porque Zambrano lo fue a buscar a la casa; me lo contó alguien muy cercano a Carlos”, reveló.

Y agregó: “En la semana fue a su casa, como hacen los machos sin hacer mucha bulla, se presentó, tocó la puerta y plinplinplin. Lo arregló en silencio, como se tiene que hacer”.

Después de ese desafortunado encontronazo, Boca sancionó a los dos futbolistas. Zambrano, en declaraciones públicas, reconoció que no estaba de acuerdo con la decisión.

“No estoy de acuerdo porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada. Fue un guantazo, no me lo esperaba. Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el vestuario, él me pidió disculpas. Yo me contuve”, contó.