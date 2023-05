Joge Almirón: ''Me enfoqué en el equipo; lo que pasó fue claro''

15/05/2023 - 08:56 Mundo Boca

Jorge Almirón, entrenador de Boca, apuntó contra el árbitro Darío Herrera al referirse al escandaloso final del último Superclásico, tras el triunfo ante Belgrano.

"Me enfoqué en el equipo. Lo que pasó fue claro. No salí a hablar tampoco porque se encargaron los periodistas. Fue muy claro lo que se habló en la semana. El penal fue dudoso. Las jugadas que fueron segundas amarillas fueron muy claras. La suspensión del árbitro dice mucho. Podía salir a hablar y quejarme, pero fue muy claro lo que pasó. Me dedico a preparar a mi equipo", expresó el DT en conferencia de prensa.

A su vez, aseguró que el arquero Sergio Romero "reaccionó ante una burla de un rival" y también fue autocrítico: "Nos equivocamos todos. Fue un momento desagradable para los dos. Somos rivales y nuestra historia viene mucho más atrás de nosotros. Tenemos que estar a la altura de eso. Nos tocó perder, asumir ese momento y prepararnos para lo que sigue. Seguramente nos vamos a encontrar más adelante".

Por otra parte, se refirió a la roja que le mostró el árbitro en medio del escándalo: "La expulsión mía no la entendí. Yo entré a separar. No quería que mis jugadores fueran perjudicados, tampoco los de ellos. Los respeto mucho".

Almirón dejó en claro que está conforme por cómo levantó el nivel el equipo: "Todo ha mejorado. Los chicos vienen progresando, trabajando muy fuerte. El ritmo de trabajo es alto, intenso. Lo de Medina no me sorprende porque lo veo todos los días. Los chicos necesitan partidos. Es la única manera que vaya agarrando jerarquía. Entra en competencia con los demás".