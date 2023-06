Almirón y los lesionados: "Somos responsables todos"

11/06/2023 - 01:38 Mundo Boca

Boca Juniors tampoco la está pasando bien con la racha de jugadores lesionados y es un tema que preocupa mucho en la entidad de la Ribera. Anoche presentó una formación con muchos suplentes por esta situación ante Lanús y para el entrenador Jorge Almirón no deja de ser un llamado de atención para todos en el club que hasta ahora no le encuentra una explicación de lo que está ocurriendo con los lesionados.

"Los lesionados son algo pendiente. Hacer un estudio entre todos, cuerpo médico, preparación física, la manera de trabajar mía, unificar para que no pase esto. Somos responsables todos, el primero soy yo que soy el entrenador. Las lesiones nos duelen a todos. Tenemos que mejorar esas cosas, evaluar por qué", afirmó el DT cuando hizo alusión a un tema que ya es recurrente en el plantel de Boca y que se agravó anoche un poco más con la molestia del defensor paraguayo Bruno Valdez, reemplazado en el segundo tiempo por el juvenil debutante Aaron Anselmino.

Luego agregó: "Este parate nos va a venir bien a todos para trabajar, estar tranquilos y apuntar a lo que viene".

La dura realidad que presenta Boca con los lesionados, hizo que el entrenador buscara la forma de poder solucionar este problema y anoche ante el "Granate" alistó a jugadores que por lo general son suplentes y que no tienen mucho rodaje futbolístico.

"Esta vez les tocó jugar a algunos que no venían jugando y en posiciones que no son habituales, y ayudaron al equipo tratando de hacer lo mejor posible. En el primer tiempo había una manera de atacar que habíamos planificado y no salió de esa manera, más allá de alguna situación de gol. El primer tiempo había sido todo nuestro, pero no se dio y tuvimos que salir a remar de atrás en el segundo", expresó Almirón.

También habló de Anselmino: "Al chiquito (Anselmino) lo vi en un entrenamiento, hizo un par de jugadas, lo vi con Rojo al lado, me sorprendió y hoy lo que hizo fue lo normal. Uff, jugó como si tuviera 200 partidos en Primera", agregó.