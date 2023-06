Boca sólo vende a Varela si se paga la cláusula

19/06/2023 - 00:32 Mundo Boca

En las últimas semanas, el nombre de Alan Varela estuvo en el centro de la escena en el Mundo Boca y no precisamente por su rendimiento en el campo de juego, sino porque los principales equipos de Europa ya comenzaron a preguntar por él de cara al mercado de pases venidero. Aunque desde Brandsen 805 siguen dejando en claro que por el momento no hay ninguna oferta formal, sí es cierto que hay sondeos por el jugador y, en tanto, no se descarta que esa propuesta pueda llegar próximamente.

Entre los poderosos conjuntos del Viejo Continente que tienen en carpeta al volante central nacido en Isidro Casanova hace 21 años, se encuentran principalmente Liverpool y Porto. Más allá de que hay otros que mostraron interés y lo vienen siguiendo desde que debutó allí por el 2020, los dos mencionados son lo que vienen pisando más fuerte en la carrera por el 5 xeneize.

A modo de prevención para lo que creen que podría ser un ofrecimiento concreto en las próximas semanas, en Boca aseguran que solo se sentarían a escuchar y entablar una negociación si sobre la mesa ponen lo que vale la cláusula de rescisión de Varela: 15 millones de dólares, consignó ayer TyC Sports.

Aunque parece sumamente complejo que un equipo ofrezca esa cifra teniendo en cuenta los valores que se manejan en el mercado -por más que cuenten con la caja económica de Liverpool o Porto-, en La Ribera se plantan en que no tiene intención de dejarlo ir por menos que eso.

Las pretensiones son elevadas porque en Boca saben la joyita que tienen en Varela, más allá de que hoy no atraviesa su mejor momento en el círculo central del once de Jorge Almirón. La premisa en el club es esa, aunque claro está, habrá que ver qué pasa -y en qué contexto se da- si finalmente llega una propuesta formal.

"Nosotros estamos tranquilos, lo que se hable en la tele o en la radio sabemos que es todo falso, estamos juntos. Tratamos de no darle bola", dijo Varela.