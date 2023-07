Se filtró el modelo de la nueva camiseta que usaría Boca en la próxima temporada y las redes se dividieron

03/07/2023 - 21:57 Mundo Boca

La redes sociales fueron el escenario en el que este lunes se filtró la que sería la nueva camiseta de Boca para la temporada 2023/2024, la cuál tendrá una notorias diferencias con respecto a la actual equipación titular y que generó críticas tanto positivas como negativas por parte de los hinchas.

El modelo que filtró el sitio web Footy Headlines muestra una variación de distintas tonalidades de azul, el color principal de la camiseta, con la clásica franja horizontal amarilla, aunque también tendría unas líneas del mismo color que la franja a los costados de la casaca. El logo de Adidas y las tres tiras serán de color amarillo.





También estarían presentes en el frente y la espalda los dos sponsors principales del club: Betsson, en el centro de la remera, y DirecTV en la parte baja de la espalda. Además, la leyenda "Xeneize" se podrá ver debajo de la nuca en un vivo color amarillo.

Comentarios como “Muy buena la versión trucha. Ahora, ¿cuál sería la de verdad?”, “Si es esa, hay que rescindirles el contrato ya mismo”, “Acorde a cómo juega el equipo de Almirón”, “Parece de entrenamiento” y “Rara. No sé si me gusta o no. Voy a esperar a ver cómo le queda a Marcos Rojo para decidir”, fueron los publicados por los hinchas de Boca en cuanto se filtró el posible modelo.





Actualmente, Boca tiene dos camisetas realmente singulares para lo que regularmente mostró en su historia. Hace poco más de un mes utilizó una camiseta celeste con detalles en azul inspirada en el Puente Transbordador Nicolás Avellaneda del barrio de La Boca, y también se puso una con gris y azules en honor al barrio y al estadio La Bombonera, informó NA.