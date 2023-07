Medios franceses aseguran que Edinson Cavani jugará en Boca

24/07/2023 - 17:51 Mundo Boca

El prestigioso diario deportivo francés L'Equipe afirmó hoy que el delantero uruguayo Edinson Cavani quiere jugar en Boca Juniors y que sólo faltarían algunos detalles en lo económico y que el futbolista firme su desvinculación con el Valencia, para que viaje a Buenos Aires a firmar su contrato.



"El ex PSG ha dado su consentimiento en principio para incorporarse al mítico club argentino. Todavía queda una parte importante antes de la firma, en particular los detalles finales sobre los arreglos financieros", subrayó esta tarde el diario L'Equipe de Francia.



En tanto que el periodista Sebastián Giovanelli, de Sport 890 de Uruguay e ESPN, indicó que en las próximas horas firmará su desvinculación con el Valencia de España, donde le quedaba un año de contrato y se espera que entre miércoles y jueves llegue a Argentina para rubricar un compromiso por 18 meses con el conjunto dirigido por Jorge Almirón.



El atacante, de 36 años, tiene acordado de palabra su salida del conjunto español y sólo resta que firme para que se haga efectiva.



Al "Matador" le queda un año de contrato por un valor a cobrar de 3 millones de euros; sin embargo, según el mismo periodista uruguayo, las partes llegaron a un arreglo y Cavani cobrará alrededor de 1,5 millones.



En tanto, en Boca los dirigentes consultados por Télam son cautelosos con la llegada del atacante "charrúa", aunque se sabe que en las últimas semanas hubo contactos con su representante, que es su hermano hermano Walter Guglielmone, y los integrantes de la secretaría de fútbol.



Por parte de Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo del club, y el mismo jugador se habría arreglado la suma a percibir por una ficha de un año y medio de contrato.



De todos modos, la cautela pasa por el antecedente de las dos últimas temporadas, cuando el futbolista estuvo cerca de llegar y finalmente siguió su carrera en Europa, y porque trascendió de una importante oferta de dos clubes de Brasil, que serían Flamengo y Corinthians para contar con sus servicios.



Del lado de Boca, más allá de la oferta, queda la necesidad de liberar un cupo de extranjero para anotar al ídolo de la "celeste".



La dirigencia apunta al colombiano Sebastián Villa -ya no es tenido en cuenta luego de la condena por violencia de género-, el venezolano Jan Hurtado o el paraguayo Óscar Romero, quien no será tenido en cuenta por el cuerpo técnico para el próximo semestre.



El delantero colombiano, según allegados a sus representantes, en las próximas horas volverá a presentar una nueva intimación contra el club.



El jugador, quien recibió un sondeo de Arabia Saudita hace unos días, prepara una nueva carta documento en la que exigirá volver a entrenarse a la par del grupo y jugar los partidos.



A su vez, el punta venezolano estaría cerca de ir a la Liga Universitaria de Quito, Ecuador, mientras que el volante paraguayo tiene una oferta de San Lorenzo de Almagro y otra de un club de Brasil.



Por reglamento, Boca tendrá hasta el sábado 29 de julio a las 18 de Paraguay (72 horas antes del inicio de la fase de octavos de final de la Copa Libertadores de América) para presentar hasta un máximo de tres jugadores provisorios que tendrán que ser regularizados el lunes 31 del corriente.



El "Xeneize" jugará el duelo de ida de los octavos de final de la Conmebol Libertadores ante Nacional en Montevideo, el próximo 2 de agosto, y el el cotejo de vuelta se desarrollará el 9 de ese mes, en La Bombonera.