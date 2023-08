Escándalo: Villa acordó su llegada a un club de Turquía como jugador libre y Boca lo demandará

15/08/2023 - 19:05 Mundo Boca

Un nuevo capítulo se sumó a la interna que viven Boca Juniors y Sebastián Villa, ya que en plena disputa legal tras retirar sus pertenencias del club al considerar que "no fue respetado su derecho a trabajar", el futbolista colombiano acordó su llegada al Kasimpasa de Turquía en condición de jugador libre.

Desde hace algunos días ya se había instalado el rumor de que el equipo turco tenía en la mira al futbolista de 27 años y, ahora, ese interés se tradujo en una negociación que próspera, debido a que hay entendimiento, de palabra, para que se mude al país de Medio Oriente con un contrato de dos años.

Esto significará una nueva batalla legal entre las partes, ya que tiene vínculo vigente con Boca hasta diciembre de 2024 y, en principio Villa firmaría como libre, lo que hará que los dirigentes no se quedarán de brazos cruzados y demandarán tanto al jugador como al club extranjero ni bien se ponga por escrito el acuerdo, informó NA.

Esto se suma a lo sucedido a fines de julio, cuando los abogados del delantero presentaron una carta documento en el club informando que Villa se consideraba en libertad de acción porque no fue respetado su derecho a trabajar al no ser convocado para partidos oficiales, y desde entonces no se volvió a presentar a las prácticas.

Posteriormente, el colombiano se entrenó -con indumentaria- en las instalaciones de Unión Deportiva Lanzarote de la Quinta División de España, que dirige Leonel "Pipa" Gancedo, pese a no tener permiso del club.

Ante esto, en Boca esgrimieron de manera legal que siempre le brindaron los elementos necesarios para que pudiera ejercer su tarea, al margen de la decisión de que no lo tendrían en cuenta para la competencia tras ser condenado por la Justicia por violencia de género.

Con Villa lejos del predio de Ezeiza por su propia decisión, desde el club hicieron un pedido ante la AFA y la FIFA para que el colombiano no ocupe un cupo de extranjero al entender que el litigio judicial "será largo", ya que buscaban liberar un espacio en caso querer sumar a un jugador más del exterior.