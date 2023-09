Almirón: "Esta derrota nos duele muchísimo"

04/09/2023 - 01:44 Mundo Boca

Luego de la alegría que significó el pase a las semifinales de la Copa Libertadores, Boca Juniors cayó de local por 1-0 ante Tigre por la Copa de la Liga. Esta derrota generó murmullos y cánticos de los hinchas, pero también impactó muy fuerte en los jugadores y el cuerpo técnico. Así lo reconoció el entrenador, Jorge Almirón.

"Los jugadores están todos golpeados, más allá de que pasamos en la Copa (Libertadores), jugamos en nuestra cancha y perder no nos gusta", dijo el DT en la conferencia de prensa posterior al encuentro para graficar cómo está el ánimo del vestuario por estas horas.

El DT analizó el desempeño de sus dirigidos e hizo hincapié en los errores que se cometieron: "Nos costó ser profundos y tener precisión, ellos manejaron bien la pelota y fueron precisos en los contraataques. Nos hicieron un gol de pelota parada y lamentablemente la derrota duele muchísimo, pero venimos de lograr algo importante. Más allá de que pasamos en la Copa, los jugadores están golpeados porque no nos gusta perder en nuestra cancha".

"Sé que el equipo va a estar fuerte. Hoy (por ayer), por el cambio de esquema y por el rival que pobló la mitad de la cancha, se nos complicó ser profundos y contagiar a la gente. El segundo fue todo nuestro, pero nos costó generar situaciones de gol, jugamos apresurados. El funcionamiento lo vamos a encontrar, vienen partidos muy importantes", se ilusionó.

Consultado sobre el doble 9 entre Edinson Cavani y Benedetto que expuso el flojo funcionamiento en la mitad de la cancha, el DT explicó: "Ellos tenían más gente en la mitad y nos costaba llegar. Cada vez que intentábamos, no había espacios para que les entren los pases. La perdíamos ahí y en los contragolpes nos quedaban largos los retrocesos. Me hago cargo porque armé así, pero no quiere decir que no puedan jugar juntos. El resultado adverso también te genera esa ansiedad de querer llegar rápido al arco y tomar malas decisiones. El partido nos sirve para evaluar varias cosas".