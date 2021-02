Maidana se entrenó sin firmar el contrato

16/02/2021 - 02:13 Mundo River

El defensor Jonatan Maidana realizó ayer el primer entrenamiento en su regreso a River Plate, a pesar de no haber firmado aún el contrato que lo ligará por una temporada.

Maidana, de 35 años, se integró al plantel dirigido por Marcelo Gallardo en el River Camp de Ezeiza para sus primeros ejercicios como flamante refuerzo.

El ex Toluca de México (llegó en condición de jugador libre) quiere ponerse apto físicamente lo más rápido posible para ganarse un lugar en la defensa titular de River que en la pelota detenida sufrió la derrota sobre la hora ante Estudiantes La Plata por 2 a 1 en la presentación por la Copa de la Liga.

El defensor central se entrenó con Agustín Palavecino y David Martínez, dos de las nuevas caras del plantel, quienes ya están listos de cara al compromiso del próximo sábado ante Rosario Central en el Monumental.

Maidana sellará su nuevo vínculo con River tal como lo hará el delantero Agustín Fontana, de 24 años, cuya ficha costará 1.7 millones de dólares por el 75% de su pase, según el acuerdo con Banfield.

A ellos se unirá el volante José Paradela, quien se despidió de sus compañeros de Gimnasia y Esgrima La Plata para sumarse a la brevedad a River. Solo restan detalles para su incorporación.

Paradela fue uno de los futbolistas que Gallardo solicitó en mercados anteriores y tiene todo definido para que ocurra ahora.

River continúa las negociaciones con Colón de Santa Fe por el defensor Alex Vigo. El equipo santafesino pretende al volante Cristian Ferreira a préstamo, cuestión que no convence al jugador.

Por su parte, el lateral Gonzalo Montiel se recuperó de una fatiga muscular en el gemelo izquierdo y trabajó a la par de sus compañeros.

El delantero Sebastián Driussi, desde la plataforma Twitch, lamentó que no se haya concretado su regreso a River, pero dejó un mensaje: "si no es en junio, será el año que viene, pero pronto estaremos juntos".

A su vez, aclaró que su salida de Zenit de Rusia no se produjo porque el delantero brasileño Pepê, ex Gremio de Porto Alegre, no acordó su incorporación y que "no tuvo nada que ver" la lesión de Malcom.