Borré rechazó jugosa oferta de Palmeiras

26/02/2021 - 00:53 Mundo River

Palmeiras, vigente campeón de la Copa Libertadores que en semifinales eliminó a River Plate, hizo en las últimas horas una millonaria oferta a Rafael Santos Borré por un contrato de cinco años para incorporarse al club brasileño, propuesta que el colombiano rechazó porque está en tratativas para renovar su vínculo con el club de Núñez, que expira en junio próximo.

La información, surgida de fuentes riverplatenses, daba cuenta de que por el máximo goleador de la era Marcelo Gallardo, con 47 tantos, los paulistas estaban dispuestos a desembolsar 14 millones y medio de dólares por un contrato hasta junio de 2026, claro que con la condición de que se sume al “Verdao” en julio próximo, pero en condición de libre.

Sin embargo Santos Borré no quiere abandonar el club del que es hincha sin que le quede un peso a la institución y por ello planea renovar el contrato que finaliza en cuatro meses en lo inmediato.

Claro que no todo es tan sencillo, porque el 25 por ciento del pase del atacante nacido en Barranquilla hace 25 años es propiedad de Atlético Madrid y para ello River debería adquirir ese porcentaje valuado en 3.500.000 euros, ya que está obligado por contrato a hacerlo, con todo lo que ello conlleva para la estructura de ataque del equipo del “Muñeco”.

Mientras todo esto se dilucida, Gonzalo Montiel, afectado de mononucleosis, tendrá para aproximadamente un mes de recuperación, lo que hasta podría marginarlo de la citación al seleccionado argentino para las eliminatorias sudamericanas, ya que el equipo nacional estará enfrentando a Uruguay, en Santiago del Estero, por la quinta fecha, el viernes 26 de marzo, y cuatro días más tarde, el 30, visitará a Brasil en Recife.

Por lo pronto su lugar en el lateral derecho del primer equipo riverplatense se lo disputan Milton Casco, que es quien cuenta con mayores chances de quedarse con el mismo, y el recientemente incorporado Alex Vigo, que proviene de Colón, de Santa Fe.

De la Cruz

El volante de River Nicolás De la Cruz, confesó que pensó en dejar el fútbol a poco de llegar al club, porque le costaba adaptarse. “En la Sub- 20 de Uruguay sufrí mucha discriminación y los primeros meses en River fueron duros. En algunos momentos de calentura estuve bajoneado al punto de querer dejar el fútbol. No jugaba, me sentía muy insultado, no me salían las cosas y me despertaba sin ganas de ir a entrenar. Las críticas en las redes sociales me llegaron muy mal. Por suerte mi señora y mi hija me contuvieron y pude salir por ellas. Fue un proceso de aprendizaje”, expresó De la Cruz en diálogo con Sport 890 de Uruguay.

“Tengo que seguir evolucionando y creciendo, el cambio más grande que veo en mí es el sacrificio para recuperar. Marcelo baja una línea de juego clara y nosotros los vamos interpretando. Ahí está la clave”, sostuvo el charrúa respecto al día a día con el entrenador y en relación a su renovación de contrato que se hizo efectiva en los últimos días destacó: “La renovación estaba encaminada hace un tiempo atrás. Siempre tuve tranquilidad y por suerte pudimos llegar a buen puerto. Para mí es un privilegio seguir en el club y tener la confianza de todos”.l