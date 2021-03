Gallardo reveló la fórmula de River

04/03/2021 - 00:52 Mundo River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, indicó ayer, antes de partir con la delegación riverplatense rumbo a Santiago del Estero para afrontar hoy la final de la Supercopa Argentina ante Racing Club, que la “idea de juego del equipo lo hace estar un poco más arriba del resto”.

La opinión de Gallardo ocurrió en respuesta a unos dichos del lateral derecho racinguista Iván Pillud, quien sostuvo que en el mano a mano de hoy el nivel de competitividad de su equipo ante los ‘millonarios’ era inferior.

“Vamos a jugar contra Racing y en una final los dos tienen posibilidad de ganar, pero nosotros tenemos una idea de juego que tratamos de respetar, una identidad, y ahí le sacamos un poco de ventaja al resto, aunque en tren de competir, todos los hacen en el fútbol argentino”, indicó.

“Después, algunas finales tienen más importancia que otras, pero cuando se juega una no importa lo anterior, sino lo que se está por jugar. Si bien esta Supercopa es un partido postergado, que nos llega en este inicio de temporada, con pocos partidos, y considerando que a nosotros nos cuestan los arranques, esperemos que el equipo se sienta más cómodo”, apuntó.

Luego llegó la hora de hablar de los refuerzos y al primero al que se refirió fue el único que no debutó todavía, como el retornado Jonatan Maidana. “Él se está entrenando muy bien y ya completó dos semanas de trabajo. Viene sin competencia desde hace mucho tiempo, pero estamos contentos con el comportamiento que tiene en estos 15 días de prácticas”, describió.

‘En cuanto a los demás, en el caso de Agustín Palavecino ya venía jugando en otro campeonato como el colombiano, con otra dinámica, mientras que los demás, Alex Vigo, David Martínez, Agustín Fontana y José Paradela, ya conocen el fútbol argentino, pero ahora se tienen que adaptar a la dinámica nuestra”, explicó.

Y finalmente, respecto de las idas y vueltas por la continuidad de Rafael Santos Borré, sostuvo que el colombiano “tiene contrato con el club hasta junio próximo y dependerá de él qué es lo que decidirá a partir de entonces, pero siempre River va a ser una prioridad para él y para nosotros, porque es un jugador muy importante que ya demostró sus condiciones durante todo este ciclo”, completó sobre ‘su’ goleador, con 47 conquistas.

Cuando habló de Racing también hizo hincapié sobre lo positivo que tiene para el rival enfrentarlo con un entrenador nuevo como Juan Antonio Pizzi.

“Es muy relativo. Es verdad que Juan (Pizzi) tiene poco tiempo de trabajo con el equipo pero es muy relativo. Cuando tenés posibilidad de jugar un partido como estos existe un incentivo enorme. Nos viene pasando a nosotros hace mucho y para Racing también es un gran incentivo. El partido de mañana (por hoy) puede ser de acuerdo a lo que mostraron los dos equipos en las primeras fechas, pero hay una final y nadie va a querer regalar nada. Se va a jugar como tal”, apuntó.

Matías Suárez es uno de los jugadores de River que atraviesa un buen momento y Gallardo no dudó en elogiarlo.

“Yo no hablo ni quiero generalizar, pero me parece que Matías viene mostrando muy buen nivel desde hace un tiempo bastante largo. Es un jugador que tal vez no es un goleador pero sí un delantero muy completo. Que asiste, que desequilibra, que hace goles. Y tiene una calidad que es destacada no sólo por mí sino por sus compañeros y por sus colegas también”.