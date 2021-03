“Mentiroso”, el reclamo de Marcelo Gallardo contra el asistente

09/03/2021 - 01:40 Mundo River

El partido entre River y Argentinos por momentos tuvo altas tensiones y hubo jugadas que rozaron para la polémica. Como aquella en el que el entrenador Marcelo Gallardo lo trató de “mentiroso” al asistente Javier Uzyga que aparentemente se hizo el distraído cuando no sancionó un penal que le cometieron al delantero colombiano Rafael Santos Borré.

“Mentiroso, sos muy mentiroso”, lo acusó el entrenador de los millonarios en un reclamo que se captó a traves de los micrófonos de la televisión.

El asistente escuchó y obviamente no contestó. Y el Muñeco, de sangre caliente, siguió acusándolo al lado de la línea de cal con esa palabra, “mentiroso”. ¿Por qué? No lo dijo, pero todo parecía como consecuencia del penal que no le había dado a Borré en el inicio del ST. Y se escuchó un “no te querés meter", mientras seguía el juego.