El “Muñeco” siente que el fútbol sin público no es igual

13/03/2021 - 01:46 Mundo River

El DT de River Plate, Marcelo Gallardo, reiteró su deseo por la vuelta del público a los estadios de cara al Superclásico ante Boca del próximo domingo, en La Bombonera, porque “el fútbol no es lo mismo” sin la presencia del hincha.

“Extraño mucho el público; sin el hincha, el fútbol no es lo mismo. No se siente igual, de ninguna manera. Jugar un clásico a estadio vacío no es lo mismo. Para los entrenadores, se escucha hasta cuando te rascas el pelo. Y eso no está bueno. El aliento de las tribunas y todo lo que incide cambia totalmente”, apuntó Gallardo en conferencia de prensa desde el River Camp.

En ese sentido, Gallardo fue crítico con la intromisión de los medios de comunicación durante cada partido que dirige porque cada reacción o declaración, ante la falta del ruido que genera el público, se erige como protagonista. l