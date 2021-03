Fillol: “Creo que es uno de los momentos más importantes de la historia de River”

26/03/2021 - 23:15 Mundo River

El arquero campeón del mundo e ídolo de River Plate Ubaldo Matildo Fillol expresó que “si éste no es el mejor momento de la historia del club, pasa raspando” y lo comparó con otros ciclos exitosos.

“Si éste no es el mejor momento de la historia de River, pasa raspando. Creo que es uno de los momentos más importantes. Lo fue en el 75, cuando salimos bicampeones; y fue importante La Máquina allá por el ‘40, pero esto es esplendoroso”, señaló Fillol en diálogo con ESPN.

De esta manera Fillol, campeón con River en siete ocasiones, elogió la gestión de Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador en la historia del club con 12 títulos.

El “Pato” afirmó que se hizo hincha de River por su padre y agradeció a Ángel Amadeo Labruna, su padre futbolístico, quien le vaticinó su pase de Racing al club de Núñez en 1973.

“Pasé a River y en el ‘75 me encuentro con él. Ahí me di cuenta que estando fuera de River, estaba formando el futuro River bicampeón; manejó todo él”, aseguró Fillol.

“En el ‘75, explotó el país, el mundo River. Estuvo 18 años sin salir campeón con los mejores equipos, pero por una cosa u otra no podía salir campeón. A veces cierro los ojos y me acuerdo de ese momento, de la cancha, de la gente. River reventaba las canchas”, agregó.

Por último, habló sobre las declaraciones de Juan José López que recordó el descenso de River ante Belgrano.

“Yo como jugador era valiente, viví mucho tiempo solo en la pensión y eso me endureció. Hice la colimba, gané, perdí, me caí, me levanté... El descenso lo viví con mucho dolor, como todos, pero creo que hay que hacer borrón y cuenta nueva. Causó mucho dolor eso, pero no hay que recordarlo, ya pasó”, afirmó Fillol.