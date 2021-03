“Los rivales no nos tienen miedo, pero nos respetan”: las frases más destacadas de Gallardo en su conferencia de prensa

31/03/2021 - 13:43 Mundo River

El director técnico de River, encabezó hoy una conferencia de prensa en la cual habló de numerosos temas y hasta sin mencionarlo de forma directa, le contestó a Juan Román Riquelme, quien luego del Superclásico dijo que River "viene jugando mal" hace tiempo.

Sobre el frustrado pase de Rafael Santos Borré al fútbol brasileño y la supuesta influencia en su decisión, Gallardo dijo: "El tema de Borré es muy personal. Él se tiene que tomar el tiempo para tomar una decisión. Hablo mucho con él y lo único que le dije es que todo lo que decida, que lo haga convencido de lo que quiere hacer. Si no estaba convencido de nada, que no tome ninguna decisión".

En cuanto a las declaraciones de Riquelme sobre el mal funcionamiento del equipo "Millonario", Gallardo le contestó: "No pensé nada porque no sé a quién iba dirigido eso. Se lo gritó a algunos periodistas así que será en contra del periodismo. No me hago cargo porque tengo una opinión totalmente diferente. Habría que preguntarle a él...".

"Nosotros tenemos que pensar en nosotros, tratar de tener respuestas a cualquier planteo que se nos presente. Hay que desactivar sistemas con creatividad, búsqueda permanente y paciencia, es lo que siempre voy a seguir intentando".#GallardoEnVivo https://t.co/zBs4AmBy7p pic.twitter.com/gOSQLjMqvf — River Plate (@RiverPlate) March 31, 2021

Por otro lado, Gallardo habló de los planteos de los rivales y la forma en que encaran los partidos contra su equipo: "Todo es válido. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, tratar de tener respuestas a cualquier planteo que se nos presente. Yo me tengo que ocupar de encontrar esa respuesta. Cada vez es más difícil porque la creatividad en el fútbol cada vez es más difícil. Necesitas de esos jugadores creativos que solucionan. Pero después necesitas desactivar sistemas con creatividad, paciencia, búsqueda permanente".

"No creo que haya un temor con River. Considero que puede haber cierto respeto de una manera de jugar, pero nada más que eso", añadió.

Finalmente, fue cauto a la hora de hablar de un supuesto River-Boca por la Copa Argentina, ya que recordó: "Antes tenemos un partido contra Atlético Tucumán".