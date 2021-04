Matías Suárez no vendría a Santiago

14/04/2021 - 00:45 Mundo River

Matías Suárez, delantero de River Plate, trabajó ayer de manera diferenciada por la sinovitis en la rodilla derecha que lo afecta y podría descansar una semana más para poder encarar la continuidad de partidos sin molestias.

De esta forma, quedó prácticamente descartada la presencia del ex atacante de Belgrano de Córdoba el próximo viernes en nuestra provincia, cuando el conjunto “millonario” visite a Central Córdoba en el estadio Único Madre de Ciudades.

El cordobés Suárez se perdió los últimos dos partidos, ante Atlético Tucumán por la Copa Argentina y ante Colón por la Copa de la Liga Profesional, tras jugar los 10 encuentros anteriores, lo que le provocó una inflamación en la rodilla. La idea del cuerpo técnico “millonario” es que Suárez esté disponible para el viaje a Río de Janeiro, para visitar a Fluminense la semana próxima por la Copa Libertadores, o bien para enfrentar a San Lorenzo en el último fin de semana de abril, en un partido que puede definir la clasificación a octavos de final del torneo local. Por ende, sería preservado y no vendría a Santiago.

En cuanto a Nicolás de la Cruz y Héctor David Martínez, quienes terminaron el partido ante Colón con golpes en la rodilla y en el codo respectivamente, no van a tener problemas en llegar en condiciones para enfrentar a Central Córdoba en la próxima fecha.

Lo cierto es que de no surgir inconvenientes, para la fecha 10ma. de la Copa de la Liga Profesional, el entrenador Marcelo Gallardo podrá repetir la formación inicial en dos partidos consecutivos, algo que no había podido concretar desde el inicio de la temporada. Así, el posible once para visitar al “Ferroviario” en Santiago del Estero, sería con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez, Paulo Díaz y Fabrizio Angileri; De la Cruz, Enzo Pérez y Agustín Palavecino; Lucas Beltrán, Rafael Borré y Julián Álvarez.

El lateral derecho Alex Vigo también trabajó de manera diferenciada por una lesión muscular y el entrenador espera poder tenerlo para estos días, ya que la semana que viene lo va a necesitar si arranca la rotación.

En relación al partido en Santiago del Estero, River inició gestiones en la AFA y la Liga Profesional para modificar el día del partido y jugar el sábado, lo que finalmente no prosperó, pues el debut en la Copa Libertadores es el jueves de la semana que viene. La idea era disputar el encuentro el sábado por la tarde y tener un día más de recuperación de cara a la continuidad de presentaciones que tendrá entre este abril y mayo con la fase de grupos de la Copa Libertadores.

La planificación de Gallardo incluye 4 partidos de la Liga, otros 6 de la Libertadores y posiblemente 3 más si llega a la final del torneo local, en un lapso de 45 días entre este fin de semana y el 30 de mayo.

Por eso, es probable que haya rotación de jugadores “millonarios” y resta saber si será tal como sucedió en la Copa Libertadores 2020, cuando arrancó jugando con suplentes y privilegió a los titulares en la definición del torneo local.

El plantel se va a entrenar en estos días en el predio de Ezeiza con trabajos físicos y aeróbicos. Hoy

se realizarán los ejercicios tácticos en los cuales el entrenador definirá los 11 para enfrentar a Central Córdoba.

River sumó 15 puntos tras el triunfo ante Colón por 3-2 y quedó como escolta del equipo “sabalero”, junto a Estudiantes y Racing, con San Lorenzo y Banfield, próximos rivales de la Liga, como perseguidores.