Angileri: “La gente te hace sentir un cariño enorme”

16/04/2021 - 01:37 Mundo River

Fabrizio Angileri es hoy uno de los jugadores más importante que tiene River Plate en su plantel. El defensor que juega por el lateral izquierdo, estará esta noche jugando ante Central Córdoba, pero antes de venir a Santiago habló con Ovación 90 de Radio Nihuil, cuyas declaraciones fueron tomadas por la Página Millonaria.

“La gente te hace sentir un cariño enorme. Disfruto del momento. No lo tenía antes. Es lindo que te sepan reconocer el trabajo. Me costó mucho. Siempre tuve la confianza del DT. Siempre para adelante, como mis compañeros. Me fui afianzando a la idea. Todos somos importantes, cada uno pone su granito de arena para tener un buen River en la cancha”, expresó el “Turco” cuando hizo alusión al buen momento que vive en el equipo y al cariño de la gente.

Sobre las dificultades que encontró en su período de adaptación dijo: “Uno cuando llega al club, te hacen saber que hay que prepararse y estar al cien para todas las competencias. Acá se piensa en grande, se preparan para ganar cosas. Siempre lo intentamos. Siempre estamos en cosas importantes. Nos preparamos para grandes cosas. Es el día a día y poner las mejores ganas para poder estar en los primeros puestos”, sentenció Angileri.l