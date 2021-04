Festejo de las chicas millonarias

25/04/2021 - 02:54 Mundo River

River Plate mantuvo esta tarde su paso perfecto en el torneo Apertura de fútbol femenino, al vencer de visitante en el clásico a Independiente por 1 a 0, en partido de la cuarta jornada.

Con la victoria, River suma 12 puntos en cuatro encuentros y lidera la zona B. Hoy le puede dar alcance UAI Urquiza, que tiene 9 y recibirá a Rosario Central.

Otros resultados de este sábado: Zona A: Español 1, San Lorenzo 1; SAT 0, Racing 5. Zona B: Villa San Carlos 0, Huracán 2.

Hoy jugarán Defensores de Belgrano vs. Gimnasia LP (zona A); Estudiantes LP vs. Comunicaciones (B), UAI Urquiza vs. Rosario Central (B) y Platense vs. Excursionistas (B).

Posiciones: A: Boca 9, San Lorenzo 8, El Porvenir 7, Racing, Español y Gimnasia 4, Lanús 2, Defensores de Belgrano y SAT 1.

B: River 12, UAI Urquiza 9, Independiente 7, Platense, Rosario Central y Huracán 4, Comunicaciones y Excursionistas 3, Estudiantes 2, Villa San Carlos 0.l