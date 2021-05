05/05/2021 - 02:46 Mundo River

El técnico de River, Marcelo Gallardo, aseguró que no se apartará de su idea de juego, a pesar de algunos resultados adversos,y que apuntará a enmendar errores puntuales en el funcionamiento.

“Definimos jugar de una manera que nos representa con errores que pagamos caro. Tenemos que hacernos cargo porque con poco nos dañan. No vamos a cambiar las formas, pero sí a ajustar cosas. Que el equipo resuelva mejores situaciones defensivas y ofensivas. No siento ni me representa cambiar lo que hacemos”, afirmó en conferencia de prensa.

“Para mí sería más fácil afrontar los partidos de diferente manera o prepararnos de otra manera, asumiendo menos riesgos, asegurarnos atrás, que el rival que enfrentemos tome el control y nosotros de contragolpe, y hasta quizás tendríamos mejores resultados, pero preferimos esta idea”, agregó.

Gallardo descartó que el plantel haya sufrido “desgaste físico” durante la doble competencia entre Copa de la Liga Profesional y Libertadores.

“Si nos dejamos llevar por los 45 minutos del segundo tiempo con Banfield, puede ser, pero no me puedo dejar llevar solo por eso. Tengo que evaluar los cinco partidos, casi con el mismo equipo y considero que el equipo se comportó físicamente bien y en lo futbolístico fuimos superiores”, señaló.

“Jugamos en función de equipo. Atacamos mucho y no convertimos y nos llegaron poco, pero nos convirtieron. Somos lo que somos con errores y virtudes. Se nos ha atacado por nuestra forma, intentaremos que se nos destaque por ser un equipo más confiable en sus líneas. Estamos a tiempo porque no hay nada definido”, opinó Gallardo.l