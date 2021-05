D’Onofrio envió un audio motivacional para el plantel: “Vamos por algo heroico”

15/05/2021 - 23:55 Mundo River

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, aseguró que el equipo irá hoy “por algo heroico” en el superclásico con Boca en la Bombonera, por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, tras conocerse la ola de contagios de Covid-19 en el plantel ‘millonario’.

“Ante la mala siempre tuvimos fuerza y mañana vamos por algo heroico”, dijo Donofrio en un audio motivacional que le envió al resto de la Comisión Directiva y luego tomó estado público.

“Mañana (por hoy) no hay oposición, no hay minoría, no hay mayoría, no hay nada. Mañana vamos todos juntos a creer, a acompañar a este equipo, a estos jugadores, que nos tocó algo durísimo”.

El titular riverplatense pidió “alentar a los pocos que vayan a la cancha y tener fe” porque el equipo “va a salir adelante”.

“Somos punto y ellos son banca, pero se la van a tener que bancar. Mucha fe para mañana y para el miércoles”, cerró D’Onofrio.

D’Onofrio, consideró que “lo más importante es la salud de los jugadores” y rechazó la idea de no presentarse hoy al superclásico con Boca Juniors por la Copa de la Liga, aunque puso en manos de la organización la posibilidad de suspender el encuentro tras el brote de Covid-19 con 15 futbolistas contagiados en su plantel.

“Lo más importante es la salud de los jugadores y su seguridad y la de sus familias”, dijo D’Onofrio en diálogo con TN.

D’Onofrio tampoco adelantó si River pedirá autorización a la Conmebol para sumar un arquero a su lista de buena fe luego de que los cuatro que tiene anotados dieran positivo en coronavirus.