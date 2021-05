Montenegro: “Era necesario que haya un arquero natural”

19/05/2021 - 00:23 Mundo River

El panorama para River hoy no es de los mejores. Con la inclusión de Enzo Pérez como improvisado arquero para atajar contra Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores de América, se abren muchos interrogantes y también opiniones de aquellos que realmente conocen el puesto y son palabras autorizadas para evaluar la situación.

Y es el caso del ex golero de Central Córdoba, Güemes, Sarmiento, Vélez de San Ramón, entre otros clubes, Germán Montenegro.

“Es una vergüenza que no le hayan permitido a River tener un arquero natural. No es lo mismo que se trate de un jugador de campo que puede pasar. En este caso era necesario que se lo den, más allá de lo que dice el reglamento de Conmebol y de la lista que contemplaba 50 jugadores por el tema de la pandemia. Muchos equipos solamente incluyen cuatro arqueros y nada más. Creo que esta situación no le favorece al espectáculo. Para mí es una mala imagen”, expresó el “Gordo” cuando analizó el tema con EL LIBERAL .

Luego agregó: “Es complicado para un jugador de campo ir al arco, más en un partido tan importante como éste. Lo primero que habrá que hacer es transmitirle confianza al jugador que tenga que actuar de arquero. Será importante evitar en este caso las faltas cerca del área y los remates desde lejos puntualmente. El equipo tendrá que tratar de presionar lo más arriba posible para evitar justamente las llegadas fáciles del rival”.

Montenegro también rescató la experiencia que pudiera tener en el puesto el jugador que le toque actuar esta noche ante los colombianos.

“Será un poco difícil más si River llega a tener 10 jugadores en la cancha. Otro detalle a tener en cuenta es el antecedente que puede tener ese jugador de campo como arquero. Está claro que debería tener una idea de lo que es ocupar ese puesto. Creo que Armani, los demás arqueros del plantel y hasta el propio entrenador de arqueros, aunque sea por teléfono le deberán dar algunas indicaciones a tener en cuenta a la hora del partido”.

Por último dijo: “Pienso que un arquero volante puede ser la clave para suplir la ausencia de uno natural. La fórmula podría ser utilizar mucho el juego de pie tanto de parte del arquero improvisado como de sus compañeros a la hora de las recepciones y pases”.