Matías Suárez: “No estoy de acuerdo en jugar con esta situación”

Matías Suárez, uno de los que padeció el brote de coronavirus en River, dijo ayer lo que muchos piensan y pocos dicen. El cordobés, quien ya volvió a jugar, pero sigue con secuelas, no está de acuerdo con que siga el fútbol.

“En estos días lo pasé mal. Es una pena que se siga jugando, pero nosotros tenemos que dar la cara todos los días como si fuéramos robots que no podemos enfermarnos ni estar cansados. No estoy de acuerdo en jugar con esta situación porque se está muriendo mucha gente. Me ponía a pensar en la gente que ha muerto de esto y es muy complicado. Estamos en un tiempo muy difícil, y creo que el fútbol pasa a segundo plano. Igual, que diga esto no cambia nada”, manifestó.

En diálogo con Cadena 3, el delantero confió que aún le quedan “mucha tos y mucho dolor de cabeza”.

“El médico nos dijo que con el tiempo se nos iba a pasar. Ni siquiera pudimos entrenarnos con nuestros compañeros”, recordó los días previos al duelo con Fluminense.

La muerte golpeó al mundo River, que lamentó el fallecimiento de Gustavo Insúa, uno de los choferes del micro que traslada al plantel y que se habría contagiado realizando su trabajo. “No teníamos mucha relación con él, pero hacía las cosas muy bien. Nos repartía alcohol en gel, andaba con máscara para no contagiarse. Da mucha tristeza, nos pegó muy fuerte a todos. Y así como le pasó a ese señor le puede pasar a cualquier jugador, porque somos todos personas”, expresó Suárez.

Ponzio y Pinola

Por otro lado, los experimentados Leonardo Ponzio y Javier Pinola preparan la renovación de sus contratos al menos por un año más.

Los vínculos de ambos referentes del plantel culminan el próximo 30 de junio, pero ya tienen un acuerdo de palabra con la dirigencia de extenderlo una temporada más. En el caso del capitán Ponzio planea retirarse a fines del 2021, antes de cumplir 40 años (el 29 de enero). El volante central tiene el anhelo de retirarse en diciembre con algún título más, por eso la renovación.