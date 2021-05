Casco bancó a Carrascal y dijo que aún es joven

28/05/2021 - 23:56 Mundo River

El lateral de River Milton Casco respaldó a Jorge Carrascal que está en el centro de las polémicas por sus malas actuaciones y lo consideró como un ‘grandísimo jugador’.

“Carrascal es un grandísimo jugador que tienen cosas extraordinarias, cualidades que no le he visto a otro y hay que tener en cuenta que es muy joven”, dijo Casco en referencia al colombiano.

Casco además de señalar sus condiciones y de advertir que es “distinto” aseguró en el programa F12: “El equipo le da la confianza para que él pueda jugar y hacer lo que sabe: gambetear y desequilibrar’.

Al ser consultado sobre su posición en la cancha, destacó: “A mí me gusta jugar al fútbol en la posición que sea, no tengo por qué decir que no si el técnico me pide estar y disfruto siempre todos los partidos y trato de dejar lo mejor adentro de la cancha’.

Casco además explicó porque con el paso del tiempo el equipo sigue siendo competitivo: “Nos hemos ganado un respeto, pero hay que trabajar de la misma manera para sostener la identidad que nos caracteriza y eso nos permitió conquistar tantas cosas, más allá de los nombres”, expresó.

En cuanto al balance del semestre, Chanchi, como le dicen en el plantel a Casco, respondió: “Fue un buen semestre, completamos el objetivo de pasar a los octavos de la Libertadores, luego de pasar una semana muy dura y jugamos un partido clave con Boca sin muchos titulares, no sé si hubiese sido otra cosa con ellos, pero vas predispuesto de otra manera’.

Finalmente sobre los casos de Covid-19 explicó: “Hasta último momento no sabíamos quién iba a ser positivo y estábamos con cada vez menos jugadores pero con la ayuda de Enzo llegamos a once, fue raro verlo en el arco, pero cuando arrancó el partido nos concentramos en sacarlo adelante’.