El futuro de Rafael Santos Borré desvela a todo River

10/06/2021 - 02:11 Mundo River

River Plate regresará el próximo lunes a los entrenamientos pensando en el segundo y último semestre del año y lo hará con la novedad de que algunos jugadores del plantel estarán ausentes por diferentes motivos.

Pero el tema que más urge resolver por éstos días en la entidad millonaria es la del delantero colombiano Rafael Santos Borré.

Se sabe que el hoy atacante de la selección colombiana de fútbol termina su vínculo con River el 30 de este mes y todavía no se sabe si continuará bajo las órdenes del entrenador Marcelo Gallardo o bien cambiará de aire para asumir nuevos desafíos.

Y en este sentido, los que están siguiendo bien de cerca el presente de “Rafa” son Besiktas de Turquía y San Pablo de Brasil, equipo que es dirigido por Hernán Jorge Crespo.

Los turcos, vigentes campeones de la liga de su país, están obligados a salir a buscar a un goleador tras la salida de Vincent Aboubakar. El delantero camerunés, ex Porto, decidió no renovar su vínculo -se irá al Al-Nasr del “Pity” Martínez- y el DT Sergen Yalcin armó una lista con nombres interesantes, entre los que figura el máximo goleador del ciclo Gallardo (56): Diego Costa (sin equipo), Divock Origi (no es muy tenido en cuenta en Liverpool), Teemu Pukki (Norwich) y Alexander Sørloth (Leipzig).

Mientras el entorno de Borré se sigue manejando con mucho hermetismo, medios turcos aseguran que la próxima semana podría darse una reunión entre dirigentes del Besiktas y el representante del jugador. A su vez, también se animan a dar números: alrededor de 10 millones de euros en total por tres años de contrato.

De todas maneras, los propios turcos lo ven difícil. Si bien el gran atractivo de “Rafa” es que llegaría con el pase en su poder, saben que San Pablo podría volver a la carga, aunque por ahora no hubo avances concretos.

Hernán Crespo lo quiere sumar e insiste con que hagan un esfuerzo para sumarlo, pero la realidad es que el club brasileño no puede hacer frente a las propuestas económicas de otros clubes y por ahora está fuera de su presupuesto.

“Seguiremos trabajando por Borré, apostando a un menor volumen financiero y a la relación que tiene con Crespo, pero lo veo muy difícil”, expresó Carlos Belmonte, director de Fútbol del San Pablo.

Ante esta situación, donde hay dos clubes que quieren contar con los goles del colombiano, habrá que esperar para ver si River está dispuesto a renogociar un nuevo contrato con Borré para extender su vínculo o bien resignarse a la idea de perderlo.l