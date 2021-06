“En este momento, Gallardo tiene que ser el técnico de la selección”

21/06/2021 - 02:11 Mundo River

José Basualdo, ex jugador de Boca y parte de la selección argentina campeona de la Copa América 1993, habló en Un Buen Domingo por Radio La Red y criticó duramente a Lionel Scaloni, actual entrenador del equipo nacional, pero además propuso a Marcelo Gallardo como persona idónea para que ocupe su lugar.

“Toda la gente, incluido el periodismo, se está conformando con ir y jugar bien. No hay hambre de ganar la Copa, y eso lo implementa el técnico y la gente. Yo creo que hay que ir a ganarla. Asusta el conformismo que hay. Entramos en una paz en la que están todos preguntando si juegan bien o no, y no se preguntan si vamos a ganar algo o no. Que diga que la quiere ganar. Después vemos qué pasa. Se cree que está en la Sub- 20. Argentina tiene que jugar a ganar algo”, comenzó el “Pepe”.

“En este momento, Gallardo tiene que ser el DT de la Selección. Hay que buscar una línea de juego productiva. Argentina tiene que buscar una idea de proyecto, decidir hacia dónde vamos. Y a partir de ahí, analizar los técnicos que se concuerden con ese proyecto. Gareca, Gallardo, los que están ahora en el momento. Pasa que hay mucha política. Pero primero hay que ver qué estilo de fútbol quiere la AFA”, explicó convencido.

Luego, añadió: “Lo siento por Messi, porque parece ser el único que quiere ganar cosas, y los demás están tranquilos, porque el técnico está tranquilo. Te ponés a mirar la Eurocopa y pensás, ¿Argentina está para jugarle a Alemania o Francia? Argentina está tomando a la Copa América como barquito de prueba. Como jugamos ahora, no estamos para ganarles. Estamos haciendo de a un gol que o es de Messi o lo hace hacer. Si no está él, nadie hace goles. Es un problema”.

El “Pepe” puso a los brasileños por encima. “Brasil está más de dos escalones por encima nuestro. Tienen hambre, los nuestros no lo tienen. No veo un Lautaro Martínez con hambre de hacer goles, el’ Kun’ fue para acompañar a Messi. Ocampos se tendría que haber quedado, tiene hambre”, indicó.

Basualdo supo jugar al lado de Riquelme. Consultado acerca de si lo llamó el Consejo de Fútbol para formar parte de algún sector, respondió: “No. Sólo tuve ahora a lo último una propuesta para dirigir la Cuarta División. Le dije que le agradecía, pero no. Hablamos un poco de números, pero no llegaba a lo que pretendía escuchar. Yo tengo 15 años dirigiendo Primera División, pensé que iba a tener otra propuesta”. l