Carrascal: “Tengo que demostrar en la cancha y no con palabras”

29/06/2021 - 00:53 Mundo River

Jorge Carrascal, volante de River Plate, aseguró desde Orlando, en donde realiza la pretemporada, que tiene que demostrar lo que puede dar como jugador en la cancha y no con palabras. “Venimos con otro chip y yo no pienso en mí. Esto es un grupo, primero está eso y luego lo individual, quiero ser un jugador de equipo y no tengo que hablar, tengo que demostrar en la cancha y no con palabras”, dijo en el programa radial ‘River Monumental’.

Sobre su rendimiento, el colombiano señaló que “no hay que tenerle miedo al error, hay que intentar y siempre lo hago. Pero a veces no se da y cuatro veces me fui triste, llorando, que no sale nada. Te desconectas de todo, pero con la ayuda de todos vamos a estar bien”.

“Los jugadores somos humanos, son épocas en las que a veces sale todo y a veces nada, todos tenemos malas rachas y yo estuve super bien, sin problemas personales, pero a veces no salen”, agregó.

Al recordar la expulsión ante Palmeiras por la Libertadores, Carrascal dijo que “la jugada esa dentro del campo de juego es distinta a cómo se ve, hay mucha adrenalina, en una jugada cometí un error y me dolió mucho. Pero ya está, pasó y hay que pensar en lo que viene”.

En cuanto a las críticas, expresó que “no le presto atención a las críticas, las redes, la tv, o los periódicos. No necesito las críticas de los demás, porque yo sé lo que me pasa”.

“Yo mismo me fastidio y hasta dejo de correr, pero no es porque uno no quiere correr o algo así, es el fastidio porque no te salen las cosas. Hay que seguir trabajando y sacarlo adelante lo más rápido posible, estoy más tranquilo”, añadió.