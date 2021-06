D'Onofrio: “Que Riquelme se ocupe de Boca, yo me ocupo de River”

30/06/2021 - 18:41 Mundo River

El presidente Rodolfo D'onofrio le contestó a Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca, quien dijo que al Millonario le faltaban títulos locales en medio de las hazañas de Marcelo Gallardo a nivel internacional, que incluyen dos Copas Libertadores.

"No sé lo que dijo Riquelme, que se ocupe de Boca, yo me ocupo de River. Y respecto a ganar, yo en 2014 gané un campeonato con Ramón Díaz, así que me voy contento, no tengo ningún problema. Y aparte espero ganar este. Siempre que uno empieza algo, la intención es salir campeón, después veremos porque juegan 25 equipos más", declaró D'Onofrio.

"Es raro el concepto. River tiene el mejor DT de la historia de su club, pero en siete años no pudo ganar el torneo local. No sé por qué no pudo", fue la frase de Juan Román Riquelme que encendió el debate.

En cuanto a si el cambio de gestión en Boca, incidió o no en los resultados de los últimos Superclásicos, D'Onofrio fue claro: "Lo dejo para la opinión de ustedes (a los periodistas) y de Riquelme. De Boca no me ocupo, yo me ocupo de River y del fútbol argentino porque creo que estamos viviendo un momento especial con el seleccionado argentino. Le tengo mucha fe a Lionel Messi, lo veo bien. Es el mejor jugador del mundo y un ejemplo de profesional y humildad para la juventud".

La charla con D’Onofrio supo a balance y despedida: es que en diciembre termina su mandato y evocó los buenos momentos, en los que Marcelo Gallardo fue parte fundamental. Por eso, le dedicó calurosas palabras. “Marcelo tiene un futuro inmenso, es el mejor DT de la Argentina y uno de los mejores del mundo. No sólo por los resultados, por cómo trabaja, planifica, lidera un grupo, por su personalidad, tiene muchas cualidades”, dijo.

“Marcelo es el CEO del fútbol. Es muy bueno, tenemos a los mejores Yo siempre digo, rodéense de los mejores. Teniendo a los mejores, es muy probable que como presidente llegue al objetivo. Esto es Marcelo Gallardo. Ojalá se quede en River por mucho más tiempo”, deseó.

“La decisión de seguir o no seguir, va a depender de una decisión muy personal de él. De su voluntad, sus ganas. Hay que estar eh, 7 años y medio, 8 en un club. Tiene muchas ventajas, el amor y el cariño. Yo creo que si se va, es probable que logre tan buenos o mejores resultados que en River, pero lo que no va a tener es ese calor, la pasión, del argentino y el hincha de River con él”, concluyó.