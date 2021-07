D’Onofrio le retrucó a Román: “Que se ocupe de Boca”

01/07/2021 - 02:51 Mundo River

River Plate está de pretemporada en la ciudad de Orlando, Estados Unidos, y con la cabeza en lo que será el segundo semestre del año con todo lo que eso implica. El “Millonario”, además de afrontar el torneo de la Liga Profesional y la Copa Argentina, tiene como meta principal la Copa Libertadores de América y eso no es un dato menor. El equipo de Gallardo tratará de estar nuevamente peleando por el título sudcontinental por lo que le espera un lindo desafío a partir de este mes cuando se reanude el certamen que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Y más allá del panorama que presenta el conjunto de Núñez, ayer el que habló y le salió a responder al vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, fue preciamente el titular de River, Rodolfo D’Onofrio.

“No sé lo que dijo Riquelme. Que se ocupe de Boca, yo me ocupo de River. Yo gané un campeonato local en 2014 con Ramón Díaz, así que yo me voy contento, no tengo ningún problema. Y aparte, espero ganar este también que será el último de mi mandato”, expresó D’Onofrio cuando en una extensa charla desde la pretemporada en Orlando con F360 (ESPN) se refirió a los dichos del máximo ídolo de los xeneizes.

¿Qué había dicho Riquelme que hizo reaccionar a D’Onofrio?, Textualmente dijo: “Es raro el concepto. River tiene el mejor DT de la historia de su club, pero en siete años no pudo ganar el torneo local. No sé por qué no pudo”.

Pero la historia de Riquelme con River no termina aquí. También destacó el trabajo del entrenador Marcelo Gallardo y comparó esa situación con la de Carlos Bianchi cuando él defendía la camiseta de Boca y era dirigido por el “Virrey”.

“River tiene un grandísimo entrenador (Gallardo) y que seguramente para ellos será como Bianchi para nosotros. Enfrentamos a un gran DT, con buenos jugadores, y las tres veces fuimos merecedores de ganar el clásico”, había expresado también Román.

Sobre este punto, D’Onofrio opinó: “Se lo dejo para la opinión de ustedes y de Riquelme. De Boca no me ocupo, yo me ocupo de River y del fútbol argentino porque estamos viviendo un momento muy especial con el seleccionado argentino”.

Lo concreto es que la polémica ya está instalada entre ambos dirigentes de los clubes más importantes de la Argentina y vaya si no hay motivos.

Cuando habló de la selección argentina, y en especial del capitán Lionel Messi, dijo que lo está viendo muy bien en la Copa América y que ojalá pueda cumplir con el anhelo de ganarla.

“Lo veo muy bien. Tiene la oportunidad que está buscando y la deseo yo como argentino y como presidente de un club. Ojalá Messi pueda lograr algo que él anhela. Es bravo porque los equipos son todos bravos, pero por qué no ser felices y ganar esta Copa América. Soy un hincha de Argentina de siempre, pero en este momento más todavía porque entiendo que pueden ser los últimos años para ganar una Copa América y un Mundial”, cerró al respecto. l