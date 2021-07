Fontana: “Sabía que iba a tener pocos minutos”

02/07/2021 - 04:41 Mundo River

River está afiladísimo por la goleada de 8 a 0 ante Palm Beach Stars (equipo de tercera categoría en Estados Unidos) en el amistoso del pasado miércoles y no es para menos. El entrenador Marcelo Gallardo pudo observar en acción por primera vez a los jugadores que están haciendo la pretemporada y allí hubo uno que marcó presencia en el equipo inicial y ese fue el delantero Agustín Fontana.

El jugador que llegó desde Banfield en la Copa de la Liga Profesional, anotó uno de los goles y está tratando de entrar un poco más en la confianza del “Muñeco”.

“Cuando llegué, sabía que iba a tener pocos minutos y eso me jugó en contra porque tuve ansiedad y sé los errores que cometí y me doy cuenta de un mal control o de un gol errado. No necesito que me lo digan. Luego me llegó con el tema de Covid y jugué más tiempo, tuve esos mano a mano con Santa Fe y me apuré otra vez, definí mal, hice todo rápido y hay que tomarse su tiempo. Pasó con Racing y con Arsenal, tenía que controlar bien, eso es lo que tengo que trabajar”, expresó Fontana cuando analizó su presente en la entidad de Núñez.

El “Chino” remarcó la importancia de hacer goles, pero también valoró la solidaridad que debe tener con todo el equipo cuando le toque jugar, un claro rasgo de los equipos de Marcelo Gallardo.

“Atacamos todos y defendemos todos. Eso me va a ayudar. Por ahí no hago un gol y ayudo de otra manera, pero soy delantero y entreno todos los días para hacer goles. Vos podés tener un buen partido, pero al delantero lo miden por hacer goles, yo vivo de hacer goles, me presiono y a veces me juega en contra, tengo que mejorar en eso. No sé cómo voy a festejar cuando haga goles, me decían que era el peor festejando goles y es porque me vuelvo loco y hago cualquier cosa, lo que me sale”, añadió.

También recordó que cuando estaba en Banfield era de mirar los partidos de River por cómo se desenvolvía en la cancha y la practicidad en el juego que le impulsaba el entrenador Marcelo Gallardo.

“Cuando estaba en Banfield ya mirábamos al equipo de Gallardo para aprender y ver cómo jugaba, porque se notaba que estaban haciendo cosas distintas. Luego me tocó la posibilidad de venir y todos me decían que no desaproveche la oportunidad que me dirija el mejor entrenador y fue así. Cuando estás acá te das cuenta por qué es el mejor entrenador que hay, cómo trabaja, cómo se entrena, cómo te habla”, finalizó el delantero que busca ganarse un lugar entre los elegidos por Gallardo.