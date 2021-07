“Me curó Dios”: La impactante historia del nuevo jugador de River

06/07/2021 - 14:50 Mundo River

River encontró al reemplazante de Rafael Santos Borré, quien quedó libre y firmó con el Eintracht Frankfurt de Alemania. Marcelo Gallardo ya tiene a Braian Romero, goleador en Defensa y Justicia, quien antes de brillar en Florencio Varela padeció una enfermedad que casi lo obligó a dejar el fútbol.

En 2012, cuando daba sus primeros pasos como jugador en la Primera B Metropolitana con Acasusso, padeció de artritis reumatoidea, enfermedad que provocó la inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes. Llegaron a decirle que no podría volver a jugar.

“Cuando me levanté de la siesta tenía un dolor en la cintura. Pasaron las horas y el dolor empezó a aumentar. Al otro día fui a entrenar con mis compañeros, me revisaron los médicos del club y ahí me llevaron al hospital donde quedé internado. Estuve quince días con mucho dolor, no podía mover el cuerpo desde el cuello para abajo y luego de dos meses me detectaron la enfermedad. Me aferré a la religión”, reveló el delantero.

“Mi médico de cabecera me sentó junto a mi mamá, mi señora, el capitán de Acassuso y el presidente y me dijeron que no podía volver a jugar al fútbol. Incluso le decían al presidente que me busque otra actividad dentro de la institución, porque no le encontraban la vuelta”, detalló el nuevo jugador de River.

Romero estuvo fuera de los campos de juego prácticamente un año y medio y llegó a tomar tres pastillas por día y recibir inyecciones con corticoides. “Lo pude superar gracias a Dios, fue un milagro. Me curó”, afirma.

Tras su vuelta a los campos de juego, la carrera de Romero fue de manera ascendente. En 2015, Colón se fijó en él y pasó de la tercera categoría a jugar en Primera División.

Luego desembarcó en Argentinos Juniors, donde coincidió con Gabriel Heinze, quien lo asentó en la posición de extremo. De la mano del Gringo su nivel se elevó e incluso fue una pieza importante para que el Bicho logre el ascenso.

Su gran rendimiento en La Paternal lo llevó a Avellaneda para subir un nuevo escalón en su carrera: lo contrató Independiente, uno de los equipos más importantes del país. Sin embargo, su rendimiento estuvo lejos de ser el esperado. Tras un préstamo a Athletico Paranaense de Brasil, el deportista volvió a recibir otro revés, ya que le notificaron que no sería tenido en cuenta y que debía buscarse otro equipo.

Fue Defensa y Justicia, quien se interesó en Romero. En el Halcón, brilló en la Copa Sudamericana 2020: fue el tercer delantero de la historia en marcar diez tantos en una sola edición. Sólo lo habían logrado Humberto Suazo en 2006 y Eduardo Vargas en 2011.

Además, debido a que el conjunto de Florencio Varela jugó la fase de grupos de la Libertadores, en esta temporada disputó trece encuentros por competiciones internacionales y anotó la misma cantidad de tantos.