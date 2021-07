Lucas Pratto cargó contra Gallardo

20/07/2021 - 18:23 Mundo River

Tras haber arreglado la rescisión de su contrato con River Plate durante la jornada de ayer, Lucas Pratto rompió el silencio. El delantero, que quedó en libertad de acción, contó los entretelones de su salida y le tiró un palito a Marcelo Gallardo por las formas en las que se manejó con él.

En la última etapa me tocó jugar poco y yo necesitaba minutos. No le servía ni a River ni a mi seguir en el club, endeudándolo más y yo sin jugar. Al club le estaba costando mucho pagarme y yo jugaba cada vez menos. Pero en ningún momento me quise ir de River. Todos saben lo que viví y que di todo por el club. Nadie puede reprocharme nada", expresó el delantero.

“Yo estoy tranquilo porque hablé lo que tenía que hablar en su momento. No me quisieron comunicar en la cara que no iba a ser tenido en cuenta. No puedo pretender que todos se manejen como uno pretende. Con Gallardo no volví a hablar; me hubiese gustado que me dijera que no me iba a tener en cuenta“, remarcó sobre el DT.

“Las oportunidades eran cada vez menos, la continuidad es la base de todo y más en un jugador de mi estilo. El global de la serie con Nacional era de 8-2 y prácticamente no sumé minutos, después de eso no hay mucho más para decir”. Por último, calificó con un “5”, su relación actual con Gallardo pero destacó que no olvida todo lo que vivieron juntos y lo que el Muñeco hizo por él.

Por otro lado, al ser consultado por dónde continuará su carrera, el Oso, que es seguido de cerca por Atlético Mineiro y Vélez, no dio señales: "La idea es escuchar a todos. Quiero ir a un lugar a competir. Yo quiero competir y ser campeón. Veremos la propuestas que haya, quiero ir a un club en el que estén realmente interesados en mí".

Sin embargo, a pesar de dejar el panorama abierto, hubo un equipo al que Pratto si le cerró las puertas: Boca. El Oso dijo que "No hay chance" de un retorno al Xeneize. "Salí del club y tengo buenos recuerdos, pero después prácticamente no tuve chances en Primera por algunos personajes dirigenciales que no tengo un buen recuerdo", prosiguió.