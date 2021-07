Lucas Pratto marcó algunas diferencias con Gallardo

21/07/2021 - 04:10 Mundo River

Lucas Pratto, quien se acaba de desvincular de River Plate, marcó ayer algunas diferencias con Marcelo Gallardo por su salida del club, pero remarcó que es “un gran entrenador” y aseguró que los dirigentes hicieron “un esfuerzo muy grande” en busca de su continuidad.

“Yo estoy tranquilo porque hablé lo que tenía que hablar en su momento. No me quisieron comunicar en la cara que no iba a ser tenido en cuenta. No puedo pretender que todos se manejen como uno pretende. Con Gallardo no volví a hablar; me hubiese gustado que me dijera que no me iba a tener en cuenta”, sostuvo el delantero en declaraciones a TyC Sports.

El “Oso” Pratto, uno de los héroes en la victoria ante Boca Juniors en Madrid, en la final de la Copa Libertadores 2018, indicó que del uno al diez su relación con Gallardo “quedó en un cinco” y que el DT lo ayudó “mucho” cuando integró el plantel.

“No tengo nada que decir de Gallardo, es un gran entrenador. Los dirigentes hicieron un esfuerzo muy grande para que las cosas terminen bien. En la última etapa me tocó jugar poco y yo necesitaba minutos. No le servía ni a River ni a mí seguir en el club, endeudándolo más y yo sin jugar. Al club le estaba costando mucho pagarme y yo jugaba cada vez menos”, agregó Pratto, quien ayer rescindió su contrato con River.l