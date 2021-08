Gallardo, convencido: “No tenemos que cambiar nada”

02/08/2021 - 02:54 Mundo River

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, ya está con la mente puesta en el superclásico del miércoles por Copa Argentina, y se mostró convencido en que su equipo no debe “cambiar nada”.

“No tenemos que cambiar nada de lo que venimos haciendo en estos últimos partidos que ha sido muy bueno. Si estamos así vamos a estar en el partido y vamos a tener muchas más posibilidades de ganar que otra cosa”, dijo el técnico de River, tras el empate ante Huracán.

“Esperemos que Matías Suárez se recupere bien con los plazos para el miércoles, y que esté dentro de la cancha”, explicó por la baja del exBelgrano ante al Huracán.

Le consultaron si Girotti puede ser titular con Romero ante Boca o el reemplazo de Suárez es Álvarez. “Ya analizaré. Hoy fue un buen partido para analizar el comportamiento de jugadores que no venían siendo alternativas de inicio y evaluaré las situaciones de esos jugadores para ver quiénes llegan bien al miércoles”.

Además, lo consultaron si le molestó enterarse seis días antes del partido de la fecha del Superclásico: “Cuando no hay certezas de los registros del calendario estábamos todos en el aire. Pero no sólo para nosotros, es para todos. Era una chance y una fecha que estaba dentro de las posibilidades y esperábamos confirmación para evaluar cómo íbamos a resolver situaciones para afrontar ese partido. Y con esta seguidilla de todo agosto necesitábamos fecha de confirmación para evaluar situaciones”.

Sobre el empate ante “Globo”, contó: “Primero cuando hablás de contundencia es que no fuimos lo suficientemente efectivos para abrir el marcador y eso nos costó. A partir de ahí creo que en un partido donde sí propusimos, dominamos y tuvimos el control, cuando no podés abrir el partido se te empieza a hacer cuesta arriba. Sufrimos un gol en una contra muy bien definida por parte de Huracán y la insistencia nuestra es la que nos lleva al empate. Pero si lográbamos concretar las llegadas que tuvimos en el primer tiempo hubiera sido otra cosa, no pasó”.l