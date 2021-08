19/08/2021 - 02:46 Mundo River

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, habló anoche después de la goleada del Atlético Mineiro a sus dirigidos y reconoció que los brasileños fueron superiores a lo largo de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores.

"Fue una copa difícil, por las cosas que atravesamos. Tuvimos la posibilidad de jugar cuartos de final con altos y bajos, sobre todo en el partido de Buenos Aires. Hay que reconocer que hubo un rival mucho mejor que nosotros", aseguró el "Muñeco".

"Siempre duele perder, creo que lo positivo tiene que ver con el reconocimiento. Más allá de lo golpeado que está el equipo, hay que darle el reconocimiento que merece el rival, que hoy fue mucho más que nosotros", remarcó.

A su vez, Gallardo no quiso expresar cuál es el balance de este año. "Es fácil caer en la tentación, hay que hacer un análisis profundo. El análisis queda para mí, para saber dónde estamos parados y entender la realidad en la cual competimos hoy".

"Vamos a tener que enfocarnos en el campeonato local, que buscaremos pelear hasta el final", agregó anoche Gallardo, aún en el Mineirao.

A River se le hizo cuesta arriba esta serie, más allá de algunos buenos pasajes y chances perdidas. Le costó competir, algo que no era habitual en los equipos de Gallardo. Hay una razón fundamental y clara: perdió mucha jerarquía en el último tiempo y no pudo reemplazarla. A River le quedará solo el campeonato local, una cuenta pendiente del DT y apostará a ganarlo. No solo para saldar esa vieja deuda sino también para clasificarse a la próxima Copa Libertadores.